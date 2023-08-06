تهيج الجلد.. أضرار الليزر لإزالة الشعر

عملية إزالة الشعر بالليزر، إجراء شائع وفعال للتخلص من الشعر غير المرغوب فيه لفترة طويلة، وعادة ما يكون آمنًا عندما يتم تنفيذه بواسطة محترفين مؤهلين وباستخدام تقنيات ومعدات مناسبة، ومع ذلك، هناك بعض الأضرار المحتملة التي يمكن أن تحدث نتيجة لهذا الإجراء، وفقا لما نشره موقع هيلثي وتشمل:

أضرار الليزر لإزالة الشعر

تهيج الجلد: قد يحدث تهيج واحمرار مؤقت للجلد بعد الجلسة، وعادة ما يختفي في غضون ساعات قليلة إلى يومين.

تغيرات في لون الجلد: قد تحدث تغيرات طفيفة في لون الجلد في المناطق التي تمت معالجتها، وعادة ما تكون مؤقتة وتختفي بمرور الوقت.

حروق الجلد: في حالة عدم تنفيذ الإجراء بشكل صحيح، قد يحدث حرق للجلد. من المهم أن يتم تنفيذ العلاج بواسطة محترفين ذوي خبرة لتجنب هذا الخطر.

تغيرات في تصبغ الجلد: قد تحدث تغيرات في تصبغ الجلد في المناطق التي تمت معالجتها، مما يؤدي إلى زيادة أو انخفاض لون البشرة في تلك المناطق. قد تكون هذه التغيرات دائمة في بعض الأحيان.

ندوب: في حالة حدوث إصابات جلدية خطيرة أو حروق، قد تتشكل ندوب على الجلد.

تجاعيد الجلد: في بعض الحالات النادرة، يمكن أن يسبب الليزر تجاعيد في الجلد المعالج.

لتجنب الأضرار المحتملة، من المهم اتباع تعليمات الخبير المعتمد والحصول على العلاج من مركز موثوق به وذو سمعة جيدة. قد تحتاج أيضًا إلى إجراء عدة جلسات للحصول على النتائج المرغوبة، ومن الضروري الحفاظ على العناية الجيدة بالجلد بعد العلاج. قبل إجراء عملية إزالة الشعر بالليزر، يُنصح بمشاورة طبيب متخصص لتقييم حالتك وتزويدك بالمعلومات اللازمة.