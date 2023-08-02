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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول بين معهد أبحاث وتطبيقات الليزر جامعة بني سويف ونظيره بالعراق

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور سعيد عبد الهادي المرهج عميد كلية دجلة الجامعة بالعراق، اليوم،  بروتوكول تعاون مشترك بين " معهد أبحاث الليزر جامعة بني سويف" و " وحدة بحوث الليزر التطبيقية كلية دجلة الجامعة بالعراق" في إطار توجه جامعة بني سويف نحو تحقيق الريادة إقليمياً وعالمياً في مجال تطوير علوم الليزر وتطبيقاته المختلفة من خلال أحدث معامل الليزر العالمية.


شهد مراسم التوقيع الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سحر دواد النائب الأكاديمي لجامعة بني سويف الأهلية والدكتور أحمد أسامة عميد معهد الليزر،  والدكتور لطفي غلام دكتور الجراحة العامة  بجامعة دجلة، والدكتور إبراهيم عبد الجيد عميد كلية علوم الأرض، والدكتور احمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد قايد عميد كلية الحاسبات، والدكتور الحسين الدهشان عميد كلية علوم تكنولوجيا العلوم الصحية، والدكتور خالد طالب باحث دكتوراه بمعهد أبحاث الليزر. والدكتور أيمن غنيم مدير إدارة الوافدين، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن البروتوكول يهدف إلى توطيد وتسهيل عمليات التعاون بين الطرفين وإعداد برامج مشتركة في مجال علوم الليزر وتطبيقاته، والتعاون في مجال التدريب الأكاديمي والمهني والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا والدراسات والاستشارات ، بالإضافة إلى تبادل الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والخبراء، وإعداد خدمات ومشاريع الاستثمار في مجال استخدامات الليزر وتطبيقاته الطبية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن التعاون يشمل أيضاً مجالات التطوير والجودة للبرامج المشتركة ومراجعة التقارير الدورية للأداء والتقويم للبرامج المنفذة بغرض التجويد والتحسين، فضلاً عن التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تستهدف تكامل الأنشطة الأكاديمية والتدريبية والاستثمارية والاستغلال الأمثل لقدرات وموارد الطرفان المتاحة لتقديم خدمات متميزة ذات صله.

أهدى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف درع الجامعة إلى الدكتور سعيد عبد الهادي المرهج عميد كلية دجلة الجامعة بالعراق تقديراُ لجهوده واهتمامه بالتعاون المثمر بين الجانبين.

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