زوجة عمرو سلامة تطالب بإطلاق جائزة باسم الراحل تيمور تيمور

دعت المهندسة مروة البرماوي، زوجة المخرج عمرو سلامة، إلى إطلاق جائزة تحمل اسم مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي توفي السبت الماضي في رحيل صادم للوسط الفني.

وقالت البرماوي، في رسالة نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، مرفقة بصورة جمعتها به: "لازم يبقى في جايزة باسم تيمور تيمور ثابتة في أي مهرجان، في قلوبنا أنت عايش".

وتوفي مدير التصوير محمود تيمور تيمور، غرقًا في أحد شواطئ مدينة رأس الحكمة التابعة لمحافظة مطروح.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح، إخطارًا، بتعرض شخص للغرق في مدينة رأس الحكمة.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ونقلت الجثمان- بعد انتشاله- إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة بمطروح.