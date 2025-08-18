بقى عندي عدم ثقة في الحياة.. شريف حافظ يخاف من الفقد بعد تيمور

عبر الفنان شريف حافظ، عن حزنه الشديد بعد فقده لصديقه الراحل تيمور تيمور، بعد تعرضه لحادث غرق في أحد شواطئ رأس الحكمة، وعبر أيضا على خوفه الشديد من فقد أحبابه.

وكتب شريف حافظ عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "أنا بقيت بسلم على صحابي في عزا تيمور، وأنا بقولهم ربنا يحفظكم ويطول في عمركم أنا بقى عندي مشكلة عدم ثقة في الحياة، في لحظه ابويا مات فى لحظه بلاقى صورة حد بحبه او عزيز عليا او حد جميل قابلته مره او اكتر و مكتوب فوق اسمه انا لله وانا اليه راجعون والموضوع اتكرر كتير انا بقيت قاعد خايف من الاخبار الوحشه عن الناس اللى اعرفها ومروا بحياتى وبتوجع جدا على الناس الحلوه حتى لو العلاقه مش وطيده اللّٰه يحفظ الجميع ويحسن ختامنا جميعا و يسكن اللى راحوا الفردوس الاعلى".

وحرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة في صلاة جنازة تيمور تيمور الذي شيعت أمس، من بينهم باسم سمرة، أحمد الشامي، ريهام عبدالغفور، إلى جانب المخرجين كريم الشناوي، يسري نصرالله، كريم العدل الذي رافق الجثمان منذ وصوله حتى المسجد، وكذلك الفنانة تارا عماد والفنان حمزة العيلي والفنانة وفاء عامر وغيرهم من صناع الفن الذين تجمعوا لتشييع الراحل إلى مثواه الأخير.