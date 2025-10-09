قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مصرع مسنة متأثرة بإصاباتها في حريق داخل منزلها في جهينة بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية عنيبس التابعة لمركز جهينة شمال محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا؛ إثر اندلاع حريق داخل أحد المنازل نتج عنه وفاة سيدة مسنة، متأثرة بإصابتها جراء النيران التي التهمت أجزاء من المنزل وحوش المواشي الملحق به.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود إشارة من مستشفى جهينة المركزي بوصول السيدة "مديحة ز م"، 67 عامًا، من قرية عنيبس، جثة هامدة، عقب تعرضها للاختناق والحروق نتيجة نشوب حريق بمنزلها الكائن بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوات وحدة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء، حيث تمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة وحظائر الماشية المجاورة.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن النيران اشتعلت داخل المنزل وفي حوش المواشي المُلحق به؛ مما أدى إلى تدمير بعض محتويات المنزل ونفوق عدد من رؤوس الماشية، فيما تم نقل الجثمان بواسطة سيارة إسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جهينة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وأكدت التحريات المبدئية أن الحريق قد يكون ناتجًا عن ماس كهربائي في إحدى التوصيلات الداخلية، ولم يُشتبه في وجود شبهة جنائية بالحادث.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار وحدة الشؤون الاجتماعية لتقديم الدعم اللازم لأسرة المتوفاة، كما كلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول ظروف وملابسات الحريق، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حريق مصرع

