محامي أسرة سفاح التجمع يوضح حقوق العائلة القانونية تجاه فيلم تجسيد شخصيته

أكد المحامي هابي بشير، وكيل أسرة “سفاح التجمع”، أن والدته وابنه وطليقته لهم الحق في المطالبة بتعويض مادي من صناع العمل الفني الذي يقوم ببطولته أحمد الفيشاوي، إذا تبين وجود تشابه بين أحداث الفيلم والقصة الحقيقية.

وأضاف بشير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2: “الشق الجنائي مرتبط بالمشاهد الجريئة أو التي تمس سمعة الشخص، وفي هذه الحالة يمكن مقاضاة صناع العمل بتهمة سب وقذف”.

وأشار المحامي إلى أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية يشترط عدم إسناد الوقائع الحقيقية إلا بعد تغيير الأسماء والملابسات، أو الحصول على موافقة الأطراف المعنية، مؤكدًا أن عدم الالتزام بهذه الشروط قد يؤدي إلى وقف عرض الفيلم وسحب التراخيص.

وأوضح بشير أن أسرة “سفاح التجمع” لم تهدف إلى إثارة جدل مالي، قائلًا: “العائلة لا تحتاج لأي ماديات ومعظم أفرادها يتواجدون في أمريكا، ولكنهم تعرضوا لمضايقات منذ بداية القضية”.