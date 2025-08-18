ضياء رشوان: الكرة الآن في ملعب إسرائيل

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن القاهرة شهدت خلال الأسبوع الماضي سلسلة اجتماعات مكثفة بين الفصائل الفلسطينية، بمشاركة ممثلين من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في إطار الجهود المصرية والقطرية لتعديل المقترح الأمريكي المقدم عبر المبعوث ويتكوف.

وأوضح ضياء رشوان، خلال لقاء مع الدكتورة منة فاروق، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن التعديلات التي أدخلها الوسيطان المصري والقطري جاءت لضمان قبول فلسطيني واسع، خاصة أن إسرائيل كانت قد وافقت على المقترح بصيغته الأولى، الأمر الذي وضعها في موقف حرج لا يسمح بالعودة إلى نقطة الصفر.

وأشار الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إلى أن مصر نقلت الرد الفلسطيني الموحّد إلى الجانب الإسرائيلي، بعد أن أجمعت الفصائل كافة، بما فيها حركة «حماس»، على الموافقة على الصيغة المعدلة، مؤكداً أن هذه الخطوة حالت دون إتاحة الفرصة لإسرائيل لإضاعة الوقت، كما حدث في مرات سابقة، حيث كانت تستغل فترة المفاوضات لتمرير المزيد من التصعيد العسكري.

وأضاف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن رئيس المخابرات العامة المصرية عقد مساء أمس اجتماعاً مع قادة الفصائل الفلسطينية، وأبلغهم بنقل موقفهم الموحد، الذي أعلنت مصر رسميًا اليوم.

وشدد رشوان على أن الكرة باتت الآن في ملعب إسرائيل، متسائلًا عن قدرتها على رفض اتفاق سبق أن أعلنت موافقتها عليه، لافتًا إلى أن التعديلات التي أُدخلت ليست جوهرية.