قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟
محامي أسرة سفاح التجمع يرفض تصوير فيلم عن جريمة حقيقية دون موافقة العائلة
ماكرون يكشف عن مقترح جديد بشأن الاجتماع الثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي
بيراميدز يُصعد أزمة التحكيم بشكوى رسمية ضد أمين عمر
ضياء رشوان: الكرة الآن في ملعب إسرائيل
محامي أسرة سفاح التجمع يوضح حقوق العائلة القانونية تجاه فيلم تجسيد شخصيته
زوجة عمرو سلامة تطالب بإطلاق جائزة باسم الراحل تيمور تيمور
«حافظ على أم عيالك».. العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية
إصابات جديدة في الأهلي.. مرعي يخضع لأشعة غدًا
موافقة حماس على المبادرة المصرية القطرية| بين فرصة لسلام مستدام ومخاوف من جولة أعنف.. خبير يعلق
أفضل المقاصد السياحية العالمية.. الملياردير خلف الحبتور يتغزل في الساحل الشمالي
ريبيرو يوافق على رحيل اليو ديانج ويطالب إدارة الأهلي بتدعيم الهجوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضياء رشوان: الكرة الآن في ملعب إسرائيل

الكاتب الصحفي ضياء رشوان
الكاتب الصحفي ضياء رشوان
عادل نصار

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن القاهرة شهدت خلال الأسبوع الماضي سلسلة اجتماعات مكثفة بين الفصائل الفلسطينية، بمشاركة ممثلين من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في إطار الجهود المصرية والقطرية لتعديل المقترح الأمريكي المقدم عبر المبعوث ويتكوف.

وأوضح ضياء رشوان، خلال لقاء مع الدكتورة منة فاروق، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن التعديلات التي أدخلها الوسيطان المصري والقطري جاءت لضمان قبول فلسطيني واسع، خاصة أن إسرائيل كانت قد وافقت على المقترح بصيغته الأولى، الأمر الذي وضعها في موقف حرج لا يسمح بالعودة إلى نقطة الصفر.

وأشار الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إلى أن مصر نقلت الرد الفلسطيني الموحّد إلى الجانب الإسرائيلي، بعد أن أجمعت الفصائل كافة، بما فيها حركة «حماس»، على الموافقة على الصيغة المعدلة، مؤكداً أن هذه الخطوة حالت دون إتاحة الفرصة لإسرائيل لإضاعة الوقت، كما حدث في مرات سابقة، حيث كانت تستغل فترة المفاوضات لتمرير المزيد من التصعيد العسكري.

وأضاف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن رئيس المخابرات العامة المصرية عقد مساء أمس اجتماعاً مع قادة الفصائل الفلسطينية، وأبلغهم بنقل موقفهم الموحد، الذي أعلنت مصر رسميًا اليوم.

وشدد رشوان على أن الكرة باتت الآن في ملعب إسرائيل، متسائلًا عن قدرتها على رفض اتفاق سبق أن أعلنت موافقتها عليه، لافتًا إلى أن التعديلات التي أُدخلت ليست جوهرية.

ضياء رشوان غزة الفصائل الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

بالصور

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

جاجوار
جاجوار
جاجوار

نشرة المرأة والمنوعات: من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟.. كيف توفي حمزة الوزان.. طريق للوقاية من أضرار التكيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات

العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات
العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات
العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات

السم الأبيض القاتل.. ماذا يحدث لجسمك عند ترك السكر؟

اضرار السكر الابيض
اضرار السكر الابيض
اضرار السكر الابيض

فيديو

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد