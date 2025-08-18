قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟
محامي أسرة سفاح التجمع يرفض تصوير فيلم عن جريمة حقيقية دون موافقة العائلة
ماكرون يكشف عن مقترح جديد بشأن الاجتماع الثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي
بيراميدز يُصعد أزمة التحكيم بشكوى رسمية ضد أمين عمر
ضياء رشوان: الكرة الآن في ملعب إسرائيل
محامي أسرة سفاح التجمع يوضح حقوق العائلة القانونية تجاه فيلم تجسيد شخصيته
زوجة عمرو سلامة تطالب بإطلاق جائزة باسم الراحل تيمور تيمور
«حافظ على أم عيالك».. العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية
إصابات جديدة في الأهلي.. مرعي يخضع لأشعة غدًا
موافقة حماس على المبادرة المصرية القطرية| بين فرصة لسلام مستدام ومخاوف من جولة أعنف.. خبير يعلق
أفضل المقاصد السياحية العالمية.. الملياردير خلف الحبتور يتغزل في الساحل الشمالي
ريبيرو يوافق على رحيل اليو ديانج ويطالب إدارة الأهلي بتدعيم الهجوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محامي أسرة سفاح التجمع يرفض تصوير فيلم عن جريمة حقيقية دون موافقة العائلة

سفاح التجمع
سفاح التجمع
رنا عبد الرحمن

قال المحامي هابي بشير، وكيل أسرة “سفاح التجمع”، إنه لا يجوز تقديم عمل فني يتناول جريمة حقيقية دون الرجوع لموافقة أهل المتهم، مؤكدًا أن الشخص الوحيد الذي أُطلق عليه لقب “سفاح التجمع” هو كريم.

وأضاف بشير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2:

“المادة 57 من الدستور المصري تحمي الحياة الشخصية، وما جعلني أذكر أن الفيلم يتشابه مع القصة الحقيقية هو الاسم، التاتو على ذراعه، وطريقة استخدامه اللغة الإنجليزية على قناته باليوتيوب”.

وأشار المحامي إلى غضب الأسرة من تصوير العمل الفني، محذرًا من أن الفيلم قد يسبب ضررًا نفسيًا لهم، موضحًا: “إذا كان العمل مختلفًا عن الحقيقة فلن نتخذ أي موقف، ولكن لو لمس حياة المتهم الحقيقي فلن نصمد أمام القانون”.

وأوضح أن أحداث الفيلم تبدو مقتبسة من البطل الحقيقي، متسائلًا: “هل هناك سفاح آخر في التجمع؟ بالتأكيد لا. حرية الإبداع لا تعني تصوير أي شيء يضر المجتمع أو يمس حياة الناس”.

سفاح التجمع فيلم حرية الابداع الفن صدى البلد 2 نهال طايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

بالصور

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

جاجوار
جاجوار
جاجوار

نشرة المرأة والمنوعات: من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟.. كيف توفي حمزة الوزان.. طريق للوقاية من أضرار التكيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات

العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات
العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات
العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات

السم الأبيض القاتل.. ماذا يحدث لجسمك عند ترك السكر؟

اضرار السكر الابيض
اضرار السكر الابيض
اضرار السكر الابيض

فيديو

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد