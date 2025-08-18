محامي أسرة سفاح التجمع يرفض تصوير فيلم عن جريمة حقيقية دون موافقة العائلة

قال المحامي هابي بشير، وكيل أسرة “سفاح التجمع”، إنه لا يجوز تقديم عمل فني يتناول جريمة حقيقية دون الرجوع لموافقة أهل المتهم، مؤكدًا أن الشخص الوحيد الذي أُطلق عليه لقب “سفاح التجمع” هو كريم.

وأضاف بشير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2:

“المادة 57 من الدستور المصري تحمي الحياة الشخصية، وما جعلني أذكر أن الفيلم يتشابه مع القصة الحقيقية هو الاسم، التاتو على ذراعه، وطريقة استخدامه اللغة الإنجليزية على قناته باليوتيوب”.

وأشار المحامي إلى غضب الأسرة من تصوير العمل الفني، محذرًا من أن الفيلم قد يسبب ضررًا نفسيًا لهم، موضحًا: “إذا كان العمل مختلفًا عن الحقيقة فلن نتخذ أي موقف، ولكن لو لمس حياة المتهم الحقيقي فلن نصمد أمام القانون”.

وأوضح أن أحداث الفيلم تبدو مقتبسة من البطل الحقيقي، متسائلًا: “هل هناك سفاح آخر في التجمع؟ بالتأكيد لا. حرية الإبداع لا تعني تصوير أي شيء يضر المجتمع أو يمس حياة الناس”.