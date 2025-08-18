قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: الاحتلال يعرقل دخول المساعدات.. ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين
بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأندومي؟
أمين حلف الناتو يكشف عن تقدم كبير بشأن اتفاق سلام حول أوكرانيا
وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء
بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟
محامي أسرة سفاح التجمع يرفض تصوير فيلم عن جريمة حقيقية دون موافقة العائلة
ماكرون يكشف عن مقترح جديد بشأن الاجتماع الثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي
بيراميدز يُصعد أزمة التحكيم بشكوى رسمية ضد أمين عمر
ضياء رشوان: الكرة الآن في ملعب إسرائيل
محامي أسرة سفاح التجمع يوضح حقوق العائلة القانونية تجاه فيلم تجسيد شخصيته
زوجة عمرو سلامة تطالب بإطلاق جائزة باسم الراحل تيمور تيمور
«حافظ على أم عيالك».. العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عضو الأزهر للفتوى: التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة لا يتم فقط بالأوصاف

الأزهر للفتوى
الأزهر للفتوى
أحمد سعيد

قالت إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من الضروري توعية السيدات بالأحكام الشرعية المتعلقة بأنواع الدماء التي قد تخرج منهن، موضحة أن الاستحاضة هي الدم الذي ينزل على المرأة في غير زمن إمكان الحيض أو النفاس.

وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن هذا النوع من الدم يُعد شرعًا في حكم المستحاضة، مشيرة إلى أنه لا حد لأقل أو أكثر مدته، بخلاف الحيض الذي له حد أدنى وحد أقصى، مضيفة أن نزول الدم خارج وقت العادة الشهرية، سواء كان لدقائق أو أيام، يُعد استحاضة ما دامت المرأة ليست في زمن إمكان الحيض أو النفاس.

كيف تعرف المرأة أنها في حالة استحاضة؟

وشددت على أن التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة لا يتم فقط بالأوصاف مثل اللون أو الكثافة، بل يجب أولًا الاعتماد على الزمن، فإذا نزل الدم في وقت العادة المعهودة للمرأة وكان بصفاته المعروفة، يُعد حيضًا، أما إذا نزل في غير وقته المعتاد، فهو استحاضة حتى لو كانت صفاته مشابهة.

وأضافت عضو الأزهر للفتوى "دم الحيض عادةً ما يكون غامقًا، ثخينًا، وله رائحة مميزة، بخلاف دم الاستحاضة الذي قد يكون أخف في اللون والرائحة، وأحيانًا يكون في صورة إفرازات بنية أو قدر يسير من الدم الأحمر الفاتح".

وأوضحت عضو الأزهر للفتوى أن ضابط الوقت هو الأهم في التفريق بين أنواع الدماء، قائلة: "إذا نزل الدم بعد انتهاء الحيض بفترة وكان في غير زمن العادة، ولم تصحبه علامات الطهر، فهو يُعد استحاضة، ويجب التعامل معه على هذا الأساس".

وأشارت عضو الأزهر للفتوى إلى أن أقوال الفقهاء تمنح مساحة للمرونة في التعامل مع هذه الأحكام، موضحة أن مذهب الحنفية يحدد أكثر مدة للحيض بعشرة أيام، فإن زاد الدم عن ذلك ولم تظهر علامات الطهر، فإن مذهب الشافعية يجيز اعتبار الحيض ممتدًا إلى خمسة عشر يومًا، بشرط استمرار الدم دون انقطاع.

إيمان أبو قورة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الأزهر العالمي للفتوى الأزهر كيف تعرف المرأة أنها في حالة استحاضة عضو الأزهر للفتوى الأزهر للفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

ذهب

لقيت ذهب في أول يوم شغل.. طالبة أمريكية تتصدر الترند

غرفة النوم

احترس منها .. أشياء تدمر صحتك في غرفة النوم

الجزر

تحذير.. مضاعفات خطيرة لتناول الجزر بهذه الطريقة

بالصور

بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأندومي؟

اضرار الاندومي
اضرار الاندومي
اضرار الاندومي

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

جاجوار
جاجوار
جاجوار

نشرة المرأة والمنوعات: من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟.. كيف توفي حمزة الوزان.. طريق للوقاية من أضرار التكيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد