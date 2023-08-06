مواعيد مباريات اليوم الأحد 6- 8 - 2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 6-8-2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في نهائي بطولة كأس الدرع الخيرية بجانب مواجهة هامة تنتظر النصر السعودي ضد الرجاء المغربي في ربع نهائي البطولة العربية

كأس الدرع الخيرية الإنجليزي



آرسنال vs مانشستر سيتي – الساعة 6 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

كأس العالم للسيدات



هولندا vs جنوب أفريقيا – الساعة 5 صباحا - قناة beIN Sports 1 HD

السويد vs الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 12 ظهرا - قناة beIN Sports 1 HD

البطولة العربية



الرجاء المغربى vs النصر السعودي – الساعة 6 مساء - قناة SSC HD

الشباب السعودي vs الوحدة الإماراتى – الساعة 9 مساء - قناة SSC HD

مباريات ودية



ريال بيتيس vs ريال سوسييداد – الساعة 5 صباحا

أتلتيكو مدريد vs إشبيلية – الساعة 5 صباحا

فيورنتينا vs نيس – الساعة 3 عصرا

توتنهام هوتسبير vs شاختار دونيتسك – الساعة 4 عصرا

مانشستر يونايتد vs أتلتيك بيلباو – الساعة 6 مساء

بوروسيا دورتموند vs أياكس أمستردام – الساعة 6 مساء

نيوكاسل يونايتد vs فياريال – الساعة 6 مساء

تولوز vs روما – الساعة 9:30 مساء