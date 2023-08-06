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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6- 8 - 2023 والقنوات الناقلة

كرة قدم
كرة قدم

تقام اليوم الأحد 6-8-2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في نهائي بطولة كأس الدرع الخيرية بجانب مواجهة هامة تنتظر النصر السعودي ضد الرجاء المغربي في ربع نهائي البطولة العربية 

 

 كأس الدرع الخيرية الإنجليزي 


آرسنال vs مانشستر سيتي – الساعة 6 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium    

 كأس العالم للسيدات 


هولندا vs  جنوب أفريقيا – الساعة 5 صباحا - قناة beIN Sports 1 HD

السويد vs الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 12 ظهرا - قناة beIN Sports 1 HD

البطولة العربية 


الرجاء المغربى vs النصر السعودي – الساعة 6 مساء - قناة SSC HD  

الشباب السعودي vs الوحدة الإماراتى – الساعة 9 مساء - قناة SSC HD  

مباريات ودية


ريال بيتيس vs ريال سوسييداد – الساعة 5 صباحا  

أتلتيكو مدريد vs إشبيلية  – الساعة 5 صباحا  

فيورنتينا vs نيس – الساعة 3 عصرا      

توتنهام هوتسبير vs شاختار دونيتسك – الساعة 4 عصرا            

مانشستر يونايتد  vs أتلتيك بيلباو – الساعة 6 مساء  

بوروسيا دورتموند vs أياكس أمستردام – الساعة 6 مساء    

نيوكاسل يونايتد vs فياريال – الساعة 6 مساء    

تولوز vs روما – الساعة 9:30 مساء    

كأس الدرع الخيرية الإنجليزي أرسنال مانشستر سيتي

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