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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

في عهد السيسي| إنجازات تحققت على أرض الواقع في مضمون الحماية الاجتماعية

صدى البلد

حققت وزارة التضامن الاجتماعي إنجازات كبيرة فى ملف حماية الأسر الأولى بالرعاية، خلال الـ 9 سنوات الماضية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشهدت نقلة كبيرة فى مضمون الحماية الاجتماعية .

“صدى البلد” يستعرض ما أنجزته وزارة التضامن الاجتماعي في ملفات الحماية الاجتماعية .

الدعم والتمكين الاقتصادي

بذلت وزارة التضامن الاجتماعي، جهودا كبيرة فى تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 20 مليون فرد تقريبا، بتكلفة تقدر بــ 31 مليار جنيه سنويا، ما بين 60% مستفيدين من "تكافل"، 40% مستفيدين من "كرامة" بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تأثيثها 21.624 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بإجمالي تكلفة 756.193.551 جنيه مصري، في مناطق (أهالينا - روضة السيدة زينب - الأسمرات 3 - المحروسة 1.2 - مدينة الغردقة - معاً - حدائق أكتوبر - جزيرة الوراق - مساكن السكة الحديد - قرية الديسمي - أرض الخيالة - زهور 15 مايو)، كما تستهدف الوزارة خلال عام 2023 فرش وتأثيث عدد 11,581 وحدة سكنية بإجمالي تكلفة تقديرية للمشروعات 984،385,000 جنيه مصري، في مناطق (أرض الإنتاج الحربي - مدينة العبور الجديدة - أهالينا 3 - السكن البديل لجزيرة الوراق).

وصل إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري 186,525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8,4 ألف وصلة مياه شرب، و7,200 وصلة صرف صحي، و11,519 تركيب سقف، و10.357 منزل تم رفع كفاءته.

عدد المستفيدين من الدعم النقدي

بلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 623,533 مستفيد بإجمالي رأس مال 3,1 مليار جنيه مصري، علما أن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء.

- دعم العمالة غير المنتظمة
تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تقديم كافة التيسيرات والدعم للعمالة غير المنتظمة من خلال عدة مبادرات غيرت ودعمت العمالة غير المنتظمة .

مبادرة بر أمان

- مبادرة "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين
تم توفير إعانات ومساعدات لإجمالي عدد 42 ألف من صغار الصيادين (ذكور وإناث) من خلال تحديث مراكب الصيد، وتوفير شباك صيد وبدل صيد بإجمالي تكلفة 52 مليون جنيه، كما تم صرف تعويضات لعدد 2450 صيادا و948 صاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي بمحافظة أسوان، وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن فترة توقف الصيد بقيمة 5,9 مليون جنيه، حيث تم إحلال وتجديد عدد 680 مركب صيد لصغار الصيادين ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" بتكلفة 2,2 مليون جنيه، حيث تتحمل الوزارة نسبة 50% من تكلفة إحلال المركب في حين يتحمل الصياد 50% الأخرى، وتم تقديم مساعدة شهرية طارئة لعدد 665 من صيادي شمال سيناء منذ عام 2018 لمدة 4 سنوات بتكلفة 32 مليون جنيه لمساعدتهم في مواجهة تكاليف المعيشة، وكذا تسهيل تجديد تراخيص الصيد من خلال سداد الاشتراكات التأمينية خلال فترات التوقف عن الصيد

- مبادرة "تتلف في حرير"
تم توزيع عدد 500 نول وخامات التشغيل لعدد 500 أسرة بإجمالي 2000 مستفيد، وتقديم دعم فني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي بالمرحلة الأولى.

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