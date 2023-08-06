الأهلي على صفيح ساخن| التعديلات تضرب الفريق.. عبد القادر يشعل الأزمات.. وبيراميدز يهدد الأحمر

شهدت الساعات الماضية داخل النادي الأهلي العديد من الأحداث البارزة جاء فى مقدمتها الإطاحة بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ من منصبه إلى جانب التسريبات التى خرجت من داخل مقر القلعة الحمراء بأن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد من التغييرات.

وشهدت التعديلات التي أجراها مجلس إدارة النادي الأهلي منح عناصر من النجوم السابقين الفرصة لتقلد المناصب وجاء أبرزهم خالد بيبو الذي حل بديلا عن سيد عبد الحفيظ فى منصب مدير الكرة إلى جانب تولى وليد سليمان مهام رئاسة قطاع الناشئين.

تعديلات فى الأهلي

أبدى الإعلامي أحمد شوبير تعجبه الشديد من التعديلات التي تحدث في صفوف النادي الأهلي خلال الوقت الحالي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : "التعديلات تأتي في وقت يحقق خلاله النادي الأهلي كل ألقاب الموسم وذلك أمر غريب وهتجنن من ما يحدث".

وأضاف : "أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي بذل جهداً كبيراً في الفترة الماضية، كما يعتبر سيد عبد الحفيظ من أهم عوامل نجاح مسيرة القلعة الحمراء".

وتابع "قد تحدث بعض التعديلات الجديدة خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "سيد عبد الحفيظ قبل رحيله عن صفوف النادي الأهلي حرص على عقد جلسة مع خالد بيبو وذلك من أجل ابلاغه بكل الأمور والتفاصيل داخل الفريق".

رسالة إلى نجم الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة للاعب النادي الأهلي أحمد عبد القادر، بعد تعرضه لحملة هجوم.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “لازم تتبع سياسة الاحترافية العقلية، فرغ دماغك لشغلك متركزش على التعليقات السلبية أو اتبع القانون والبلوك”.

وكان أحمد عبد القادر لاعب الأهلي خرج عن صمته وأطلق تصريحات قوية عبر صفحته الرسمية ردًا على الانتقادات التي يتعرض لها من قبل بعض صفحات السوشيال ميديا.

بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن نادي بيراميدز يخطط لضم أحد نجوم الأهلي الصاعدين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" بيراميدز يخطط لضم لاعب شاب لمع مع النادي الأهلي الموسم الماضي وخرج على سبيل الإعارة، ولم يحدد الأهلي مصيره حتى الآن".

وأضاف:" إذ قرر الأهلي الاستغناء عن اللاعب سيتعاقد معه بيراميدز، لكن لو إعارة لن يضمه، واللاعب الذي أتحدث عنه ليس محمد نصير، وافتكروا كلامي".

رمضان صبحي ندمان

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، مصير ثنائي فريق بيراميدز عبد الله السعيد ورمضان صبحي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "هناك تمسك من جانب إدارة فريق بيراميدز بخطوة الإبقاء على خدمات عبد الله السعيد في الفترة المقبلة حيث ينال إشادة الإدارة بشكل مستمر".

وأضاف: "رمضان صبحي لديه حالة من الندم الشديد بسبب الرحيل من الأهلي، وخسارة فرصة حصد هذا الكم الكبير من الألقاب والبطولات بالقميص الأحمر".