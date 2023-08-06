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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سوبر أفريقيا.. موعد أول مباراة يخوضها إمام عاشور بقميص النادي الأهلي

إمام عاشور وكهربا
إمام عاشور وكهربا

يسابق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الزمن من أجل تجهيز إمام عاشور الوافد الجديد إلى صفوف القلعة الحمراء خلال ميركاتو الصيف.

ويسعى السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي إلى تجهيز إمام عاشور من أحل الدفع به أمام اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الأفريقي. 

وانضم إمام عاشور إلى النادي الأهلي قادمًا من ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لكنه كان يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.

وبات إمام عاشور نجم النادي الأهلي في المراحل الأخيرة من التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي للقلعة الحمراء ويخضع لجلسات يومية .
كولر مدرب النادي الأهلي يتابع حالة إمام عاشور مع الجهاز الطبي ويترقب موعد عودته حيث يعد من العناصر الهامة التي يعول عليها الموسم الجديد مع النادي الأهلي.
ويأمل الجهاز الفني للنادي الأهلي أن يصبح إمام عاشور في حالة جاهزية قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري المقرر له في مطلع شهر سبتمبر القادم.
 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لخوض منافسات مواجهة نارية ستجمع بينه وبين نظيره فريق اتحاد العاصمة بطل الكونفدرالية الإفريقية، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الافريقي لنسخة 2023.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بلقب دوري ابطال افريقيا على حساب الوداد المغربي .
فيما نجح اتحاد العاصمة الجزائري منافس النادي الأهلي في حصد لقب كأس الكونفدرالية بعدما تغلب على نظيره يانج أفريكانز التنزاني .

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موعد السوبر الإفريقي والقناة الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي المارد الأحمر بنظيره اتحاد العاصمة، في الأول من سبتمبر المقبل بدولة السعودية، على أن يتم تحديد التوقيت لاحقًا.

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس السوبر الأفريقي، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

وتواجه النادي الأهلي مع نظيره اتحاد العاصمة في مناسبتين من قبل، فاز الأهلي في واحدة وتعادل الفريقان في الأخرى.

المباراتان كانتا لحساب دور الـ 16 من نسخة 2005 في دوري أبطال إفريقيا وفاز الأهلي في الجزائر ذهابًا وتعادل الفريقان في القاهرة.

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