مسجل في فيفا.. نجوم عرضوا الزمالك لإيقاف القيد 4 مرات عام 2023

تعرض نادي الزمالك من بداية عام 2023 لعقوبة إيقاف القيد 4 مرات بسبب أحكام صادرة من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا بعد تلقي شكاوى من جانب اللاعبين والأندية ضد القلعة البيضاء.

ويعاني نادي الزمالك من أزمة مالية حادة فى الآونة الأخيرة حرمت الفارس الأبيض من تدعيم صفوفه بنجوم من العيار الثقيل قبل المشاركة محليا وقاريا وعربيا.

صدى البلد يرصد كيف تعرض نادي الزمالك إلى إيقاف القيد 4 مرات خلال عام 2023 .

سيف الجزيري والزمالك

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال شهر مارس الماضي بإلزام نادي الزمالك، بدفع 838 ألف جنيه مصري، لصالح نادي الإفريقي التونسي، بعد ثبوت انتقال سيف الجزيري إلى الفريق قادمًا من المقاولون العرب، بمقابل مادي.

وأخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مسؤولي نادي الزمالك، بمنعه من القيد لمدة 3 فترات، بسبب عدم تسديد المقابل المادي المستحق لنادي الإفريقي، الخاص بحقوق رعاية لاعبه التونسي سيف الدين الجزيري.

ومنح "فيفا" مهلة للزمالك دفع المقابل المادي مدتها 45 يوما لكن النادي لم يسدد الأموال المستحقة عليه، ليتم إخطاره بمنعه من القيد لمدة 3 فترات، حتى سداد المقابل المادي للنادي الإفريقي.

أزمة شيكابالا والزمالك

تلقي اتحاد الكرة مطلع شهر يوليو الماضي خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف نادي الزمالك من قيد الصفقات الجديدة، بسبب الأموال المستحقة لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، في صفقة عودة محمود عبد الرازق شيكابالا لصفوف الفريق الأبيض.

وأخطر اتحاد الكرة نادي الزمالك بوصول الخطاب وسيبدأ تنفيذه مع فتح باب القيد عقب نهاية مباريات الدوري، وإذا دفعت إدارة نادي الزمالك المستحقات سيتم رفع الإيقاف».

وأصبح نادي الزمالك ملزما بدفع غرامة تصل إلى 1.5 مليون دولار، لصالح فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، في صفقة انتقال شيكابالا لصفوف الفريق الأبيض عام 2015، حيث لم تسدد إدارة القلعة البيضاء المستحقات المالية للنادي البرتغالي منذ ذلك الوقت.

أزمة أشيمبونج

فى النصف الثاني من شهر يوليو الماضي تسلم نادى الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يخطره فيه بإيقاف القيد بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق، والتي تبلغ 180 ألف يورو .

إبراهيما نداي وإيقاف قيد الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن صدور قرار جديد منذ ساعات قليلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن إيقاف القيد بسبب مستحقات نادي وادي دجلة من حق رعاية السنغالي إبراهيما نداي جناح الأبيض الحالي.

وأكد المصدر أن الزمالك تلقى فاكسا رسميا بإيقاف القيد لحين سداد 7500 دولار لصالح نادي وادي دجلة، حق رعاية السنغالي إبراهيما نداي.

وأشار المصدر أن نادي وادي دجلة استحق 15 ألف دولار كحق رعايته للاعب السنغالي إبراهيما نداي، المنتقل للأبيض قبل موسم، والتي دفع الزمالك منها 7500 دولارًا فقط.

وأكد المصدر أن وادي دجلة قرر شكوى نادي الزمالك في فيفا، وجاء قرار الاتحاد الدولي بإيقاف نادي الزمالك من القيد لحين سداد المبلغ المستحق لصالح وادي دجلة.