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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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آمن بحلمه.. مؤمن سليمان يتوج باللقب الثالث فى العراق ويرد على المشككين

فريق القوة الجوية
فريق القوة الجوية العراقي

نجح مؤمن سليمان نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق القوة الجوية العراقي في حصد اللقب الثالث محليا منذ توليه تدريب الفرق العراقية فى عام 2021.

وتعاقد فى أبريل الماضي فريق القوة الجوية العراقي مع مؤمن سليمان عقب إقالة المدرب قحطان جثير، بسبب سوء النتائج وذلك بسبب خبرة المدرب المصري في الكرة العراقية، حيث وقع على العقد مع النادي إلكترونيًا. 

ونجح مؤمن سليمان نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني لفريق الشرطة العراقي فى حصد بطولتين منذ توليه مهمة قيادة النادي في عام 2021.

مؤمن سليمان راهن على فشله العديد من الخبراء في الدوري العراقي بعد التعاقد معه مباشرة.

آثر مؤمن سليمان عدم الرد على منتقديه ولم يلتفت اليهم وتمسك بحق الرد داخل المستطيل الأخضر في الدوري العراقي.

نجح مؤمن سليمان فى تطوير أداء لاعبي فريق الشرطة العراقي وحصد النادي لقب الدوري المحلي قبل انتهاء منافساته بسبع جولات.

ولم يرتكن مؤمن سليمان إلى إنجاز تحقيق لقب الدوري العراقي بل تخطاه إلى حصد لقب السوبر المحلي ليضيف إلى تاريخه التدريبي فى العراق بطولة جديدة.

مؤمن سليمان تولى سبق له العمل مع أندية الزمالك وسموحة ومصر المقاصة بالدوري المصري.

كما خاض مؤمن سليمان تجربة مع نادي الشعلة السعودي أحد اندية دوري الدرجة الثانية قبل التوجه إلى العراق.
صدى البلد يستعرض مسيرة مؤمن سليمان التدريبية فى العراق بعد حصد لقب الدوري المحلي والسوبر و كأس العراق . 

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لقب الدوري العراقي 
 

نجح  خلال شهر مايو عام 2021 مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك والحالي للشرطة العراقي، في قيادة فريقه بالتتويج ببطولة الدوري قبل انتهاء المسابقة بـ 7 جولات.

وخاض مؤمن سليمان فريق الشرطة العراقي في 30 مباراة، ونجح في الفوز في 25 لقاء، والتعادل في 4 آخرين، مع خسارة مباراة واحدة فقط هذا الموسم.

وحصل فريق الشرطة العراقي على 79 نقطة من أصل 30 مباراة، لعبهم الفريق في البطولة، ويبتعد بفارق 20 نقطة عن أقرب منافسيه.

وسجل فريق الشرطة العراقي تحت قيادة مؤمن سليمان، 53 هدف واستقبل 14 هدف اخرين.

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سوبر العراق 
 

توج فريق الشرطة العراقي، بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان، ببطولة السوبر،  بعد الفوز على الكرخ  1/0، في المباراة التي جمعت بينهما.

جاء الهدف الوحيد في المباراة لصالح فريق الشرطة العراقي عن طريق لاعبه عبد المجيد أبوبكر في الدقيقة 44.

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كأس العراق

توج فريق القوة الجوية بقيادة مؤمن سليمان بطلاً لكأس العراق، بعد فوزه على نظيره أربيل بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت الماضي.
وجاء هدف القوة الجوية عن طريق اللاعب مهند عبد الرحيم في الدقيقة 30 من الشوط الأول.
وسنحت فرص قليلة في النصف الأول، أبرزها تسديدة مهند عبد الرحيم التي تصدى لها ببراعة حارس أربيل علي جولي، ومحاولة محمود خليل التي أنقذها حارس القوة الجوية محمد حميد.
وحاول الضيوف في الشوط الثاني من المباراة زيادة طلعاتهم الهجومية لإدراك التعادل، بعد التبديلات التي أجراها المدرب عباس عبيد.
وصوب حسن عاشور كرة قوية من مسافة بعيدة علت العارضة بقليل.
ورد شريف عبد الكاظم بتصويبة جميلة مرت بالقرب من القائم الأيسر لمرمى أربيل.
وكاد علي شاخوان أن يدرك التعادل لأربيل لولا براعة حميد في التصدي لتسديدته من مشارف منطقة الجزاء.
وزج المدير الفني للقوة الجوية مؤمن سليمان بتغييرات دفاعية في الدقائق الأخيرة للحفاظ على تقدم فريقه، الذي نجح في حسم اللقاء لصالحه والوصول إلى لقبه السادس بالكأس.

مؤمن سليمان القوة الجوية العراقي الزمالك الشرطة العراقي الدوري العراقي كأس العراق

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