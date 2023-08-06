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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فتاة تتعرض لحادث دهس جديد في المغرب.. ما القصة؟

المغرب.. فتاة تحاول
المغرب.. فتاة تحاول منع رجل من المغادرة فأنهى حياتها بمأساوي

بعد أيام قليلة من جريمة إنهاء حياة شاب دهسًا بالسيارة في الدار البيضاء، وسط المغرب، تعرضت فتاة في مقتبل عمرها لمصير مأساوي بطريقة مشابهة. 

ذكرت تقاير محلية  نقلا عن مصادر أمنية، أن الضحية -في العقد الثاني من عمرها- دخلت في خلاف حاد مع رجل كان يركب سيارته.

تفاصيل 

وأثناء حديثها حاولت الفتاة منع الرجل من المغادرة عن طريق رمي نفسها أمام سيارته ليقوم بإنهاء حياتها دهسا، ثم الفرار بسيارته نحو وجهة مجهولة. 

وترك الرجل الضحية في غارقة في دمائها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، وفقا لما ذكره موقعا "الجريدة 24" و شبكة “سكاي نيوز” اليوم الأحد. 

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا معمقا في ظروف وملابسات هذه الجريمة، مع نقل الضحية إلى مستودع الأموات.

وكانت العناصر الأمنية نجحت في الوصول إلى المشتبه فيه واعتقاله مع وضعه تحت تدابير الحراسة للتحقيق معه. 

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وقد تمكن الأمن المغربي خلال الأسبوع من توقيف المشتبه فيه في إنهاء حياة الشاب في مدينة العيون (جنوب)، بعدما كان قد لاذ بالفرار مباشرة بعد ارتكابه للفعل الإجرامي.

الدر البيضاء المغرب مصير مأساوي خلاف حاد رجل

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