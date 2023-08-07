محافظ بني سويف يلتقي القائم بعمل رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة،خاصة وأنه يعد أحد أبرز قطاعات الإستراتيحية التنموية المحلية العامة للمحافظة، مشيراً إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير القطاع،من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى آخرى قائمة،للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في ضوء رؤية 2030 في إطار توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة .



جاء ذلك خلال لقائه "بمكتبه اليوم" المهندس حسن زيطة القائم بعمل رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،حيث تم استعراض أنشطة فرع الجهاز خلال الفترة الماضية وخطة العمل المستقبلية،وما يوفره من خدمات مالية مثل القروض والمنح وغير المالية والدعم الفنى والتسويق والتدريب على ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادى للمرأة وورش العمل، بجانب مناقشة ما تم تنفيذه من إجراءات تفعيل قانون المشروعات الصغيرة 152لتشجيع وتحفيز العاملين في الاقتصاد الأهلي والاندماج والدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

من جهته أعرب القائم بعمل رئيس فرع الجهاز، عن تقديره للمحافظ "د.محمد هاني غنيم" لدعمه جهود وأنشطة الجهاز في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة،مؤكداً استمرار التعاون مع كافة الشركاء من الجهات المعنية فى دعم جهود تحسين معيشة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات من خلال مشروعات دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص العمل للمرأة المعيلة ومشروعات البنية الأساسية وتوصيل المرافق وغيرها من مجالات التنمية والعمل على توفير بيئة أفضل لإقامة المشروعات الصغيرة التي تلبي احتياجات المواطنين في هذا الجانب