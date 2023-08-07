عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يلتقي القائم بعمل رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

صدى البلد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة،خاصة وأنه يعد أحد أبرز قطاعات الإستراتيحية  التنموية المحلية العامة للمحافظة، مشيراً إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير القطاع،من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى آخرى قائمة،للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في ضوء رؤية 2030 في إطار توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بهدف توفير فرص عمل للشباب  والحد من البطالة .

محافظ بني سويف يناقش تقريرا لجهود مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي

تعليم بنى سويف: إيقاف 23موظفا بينهم 16سيدة عن العمل بسبب تحليل المخدرات


جاء ذلك خلال لقائه "بمكتبه اليوم" المهندس حسن زيطة القائم بعمل رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،حيث تم استعراض أنشطة فرع الجهاز خلال الفترة الماضية وخطة العمل المستقبلية،وما يوفره من خدمات مالية مثل القروض والمنح وغير المالية والدعم الفنى والتسويق والتدريب على ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادى للمرأة وورش العمل، بجانب مناقشة ما تم تنفيذه من إجراءات تفعيل قانون المشروعات الصغيرة 152لتشجيع وتحفيز العاملين في الاقتصاد الأهلي  والاندماج والدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

من جهته أعرب القائم بعمل رئيس فرع الجهاز، عن تقديره للمحافظ "د.محمد هاني غنيم" لدعمه جهود وأنشطة الجهاز في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة،مؤكداً استمرار التعاون مع كافة الشركاء من الجهات المعنية فى دعم جهود  تحسين معيشة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات من خلال مشروعات دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص العمل للمرأة المعيلة ومشروعات البنية الأساسية وتوصيل المرافق وغيرها من مجالات التنمية والعمل على توفير بيئة أفضل لإقامة المشروعات الصغيرة التي تلبي احتياجات المواطنين في هذا الجانب

 

إقامة مشروعات جديدة الاقتصاد الرسمى الاقتصادي الفترة الماضية العمل المستقبلي تحقيق التنمية الاقتصادية تحسين معيشة المواطنين تعليم بني سويف تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر غنيم محافظ بنى سويف قانون المشروعات الصغيرة محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

قرار عاجل في دولة عربية بـ منع ترحيل أي سوري إلى وطنه

حالته مستقرة.. إجراء عملية جراحية ناجحة لـ الدكتور أحمد عمر هاشم

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يناقش نتائج وجهود 32 حملة لمتابعة سير العمل بالمصالح الحكومية

ترشيحاتنا

وزير الصناعة الأردني: نتطلع لتحقيق المزيد من آفاق التعاون مع مصر

الصحة العالمية تحذر من العنف بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو في أمهرة

700 جنيه انخفاضا من أعلى قيمة.. تراجع الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

علاقة محرمة | الإعدام شنقًا لقاتل عشيق زوجة والده بالجيزة

فشل الهجوم المضاد.. الغرب يتحرك ضد زيلينسكي بعد قرارات كارثية

أبرزهم منجم السكري.. حركة تغييرات في قطاعات الإنتاج بوزارة البترول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنوثة وجمال.. 10 إطلالات آثارت الجدل لـ ياسمين صبري.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا.. طبيبة تكشف حقيقة صورة الممبار المرعب.. وفوائد لا تتخيلها للعرق

بعد صور المستشفى.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ بيلا حديد

الصدمة| سيد عبد الحفيظ يرفض عروض الخطيب.. وهكذا استقبل خبر إقالته

فيديو

أهلا بالأمطار .. الأرصاد تزف خبر سار حول حالة الطقس

محترف في الدوري الإسباني.. ابن محمد هنيدي نجم منتخب مصر القادم ..فيديوجراف

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي بالأسطول الشمالي للقوات البحرية

كلام يوجع القلب.. أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ