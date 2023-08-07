تعليم بنى سويف: إيقاف 23موظفا بينهم 16سيدة عن العمل بسبب تحليل المخدرات

قررت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف ، إيقاف 23 موظفا من بينهم 16 سيدة بسبب ثبوت تعاطيهم لمواد مخدرة عن العمل بقوة القانون لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أو تقرير الطب الشرعي بحسب الأحوال أيهما أقرب تطبيقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 مع صرف نصف الأجر.

وتضمن القرار الذى أمر محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ، بتنفيذه عن طريق الجهات المختصة أسماء العاملين التابعين لإدارة الواسطى التعليمية وهم سبع موظفين " م. م. س" و س. س. ر" وم. ر.ص" والموظفات " و. ك. " وا. س. م" و س. ح. ع" و ص. ب. ا" وشمل قرارمديرية التربية والتعليم رقم 343 لسنة 2023 أسماء العاملين التابعين لإدارة الفشن التعليمية وهم م. ف" ور. ح. م" ور. ن. م" وتضمن القرار أسماء العاملين التابعين لإدارة سمسطا التعليمية وهم ا.ر.م وم. ش. ا" وتضمن أسماء العاملين التابعين لإدارة بني سويف التعليمية "ر.ح. ا" و د. م. م" و ت. ف. ع" و م. ن. م" و ز.ع. م" التوفيق.

واختتم قرار التربية والتعليم أسماء العاملين التابعين لإدارة ببا فى التعليمية " ش. ف" وم. ه .ط و ه. ن و ع.ع وم م. ع".



وكشف مصدر قانونى ، أنه يتم إجراء تحليل فجائى بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا ، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.