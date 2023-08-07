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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

العثور على جثتين لشابين مجهولي الهوية بصحراء ميدوم في بني سويف

صدى البلد

عثر الأهالي على جثتين مجهولين الهوية بطريق هروم ميدوم الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم إبلاغ الجهات الأمنية وجرى نقلهما بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.


تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً مركز شرطة الواسطى يفيد بالعثور على جثتين لشابين مجهولين الهوية، بطريق هرم ميدوم الواسطى، وتم التوجيه بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة وتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابساتها الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.

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ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.

ويكثف رجال المباحث الجنائية بمركز شرطة الواسطى برئاسة الرائد محمد محروس من جهودهم في كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة

تحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

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