بالأسماء.. رئيس جامعة بنى سويف يعتمد مديري الكليات الجدد

اعتمد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف حركة مديرى الكليات على مستوى الجامعة وأمر رئيس الجامعة محمد سليم امين عام الجامعة بتنفيذ الحركة الجديدة التي تم نقل عدد من المديرين إلى أماكن أخرى.

وحصل “صدي البلد ”على نسخة من قرار التنقلات لمديرى الكليات والإدارت بالجامعة وتضمن القرار تعين قائم بأعمال أمين مساعد الـ 330 فدانا، بشرق النيل التابعة للجامعة ويتولى الإشراف عليها عصام كمال، وقائم بأعمال أمين مساعد مجمع التعليم الصناعى، انجى هانى جبرائيل وقائم بأعمال مدير عام الشؤون الإدارية محمد سيد وقائم باعمال امين مساعد غرب النيل نجلاء احمد جلال، وقائم بأعمال مدير عام المكتبات أسامة حسنى عبدالوهاب.

وجاء بالقرار تعين مدير كلية الآداب شيرين جاد ، ومساعد المدير إيهاب ربيع إبراهيم، وكلية التجارة سيد حامد ومساعد لمدير الكلية هانى نظمى، وتعيين خالد عوض مديرا لكلية العلوم ومساعدا له فدوا أمين، واختيار مدير لكلية الحقوق هشام محمد ومساعدة إيمان يحى، واختيار مديرا لكلية الصيدلة رضوان بكر ومساعدا لها هانى محمد قرنى وكلية التربية محمد مجدى ومساعد له محمد على سعيد.

وفي كلية الطب البشرى تم تعيين نجلاء أحمد محمد ومساعدا لها ايمن حسن كما تم اختيار مدير لكلية الطب البيطرى جميل عادل عبدالعال ومساعدا له علاء محمود أحمد أمين.

وتقرر الإبقاء على مدير كلية الإعلام محمد على خليفه، وكلية علوم الأرض هبة بدر، وكلية السياحة والفنادق شيماء جابر، وكلية الألسن سهيلة جمال، وكلية التكنولوجيا والتعليم محمود زيدان ومساعد للمدير ياسر محمد وكلية السياسة والاقتصاد انتصار عبدالباقى ومساعدا لها عبدالحميد سلامة وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى سعيد احمد، واختيار مدير لكلية التربية للطفولة المبكرة مروه ماجد محمد وكلية العلوم الصحية التطبيقية نصر سعد مصطفى وكلية طب الأسنان مروه معروف وكلية الفنون التطبيقية خالد صابر أحمد وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة محمد فكرى بهنساوى ومساعدا له دعاء محمد عبدالجواد وكلية التمريض هانى رفعت ومساعدة لها ولاء عوض شحاته.

كما تضمن القرار الذي اعتمده رئيس جامعة بنى سويف تعين مديرا لكليات العلاج الطبيعى محمد عبده ومساعد له إبراهيم محمد فؤادوكلية الهندسة سرحان محمد عمر ومساعدا له مندى محمد طلبه وكلية الخدمة الاجتماعية التنمويةأحمد كمال سيد ومساعدة له دعاء محمد محمود وكلية الزراعة عمر محمد أبوبكر ومساعد له امل احمد وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء معوض مصطفى وكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة حكيم سليمان وكلية التربية الرياضية عصام ميهوب ومساعدة له هاجر نجيب عبدالحميد ومعهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة رباب سعيد، ومعهد أبحاث وتطبيقات الليزر نهلة أحمد عبدالوهاب ، ومعهد النباتات الطبية والعطرية مصطفى سيد ومعهد أبحاث علوم المسنين اسامة خميس ومركز المؤتمرات ودار الضيافة أشرف فاروق فهمى ومساعدا له طارق مصطفى محمود واختيار مدير المستشفى الجامعى حسام انور ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس شريهان محمد شوقى ومديرا لإدارة الوافدين أحمد عيد حسين وإدارة الموارد البشرية إسماعيل محمود بسيونى ومركز التعليم المدمج محمد سيد صالح واختيار مديرين للمدن الجامعية رمضان حسن عبدالمجيد وأحمد على محمد ومها مختار محمود للطالبات ومعهد التمريض إيمان عطية إمام.

ومديرا التوجيه المالى والإدارى حسنى عبدالوهاب ومركز الاختبارات بمجمع التعليم الصناعى سحر محمد محمود وتضمن القرار الذي اعتمده رئيس الجامعة اختيار مديرين لإدارة الصناديق الخاصة محمد سيد إمام وإدارة رعاية الشباب محمد فاروق وإدارة السلامة والصحة المهنية محمد عادل أحمد محمد وإدارة الشؤون المالية صلاح محمود وحدة الورش حسام معوض محمد وإدارة المخازن والمشتريات نهى محمد عبدالحكيم وإدارة مشروعات البيئة زينب رجب مبروك.

وقال رئيس الجامعة انه يبدا تنفيذ القرار عقب صدوره اليوم وعلى الجهات المختصة تنفيذه مؤكدا ان حركة التنقلات والتغيرات جاءت بناء على اختيارات لجنة القيادات ولحسن سير العمل وعلى ملف خدمة المذكورين بالقرار.