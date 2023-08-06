عبر فريق "فرصة".. تضامن بني سويف: تنفيذ 38 مشروعا بقرى الفشن وببا خلال شهر

نجح فريق "فرصة" بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف في تنفيذ 12 مشروع تفصيل وخياطه بقرى مركز ببا، بعد الانتهاء من تقديم خدمات التعديل السلوكي لحث الأسر المستفيدة على العمل، ليصبح بذلك إجمالي عدد المشروعات المُنفَذة منذ الشهر الماضي 38 مشروعا في قرى ببا والفشن.

وذكرت مديرية التضامن، في بيان اليوم /الأحد/ - أن تلك المبادرة تأتي في إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتوره نيڤين القباچ، وبرعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم وبحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة أمل أبو عزوز، وبالتعاون مع مؤسسة كير مصر، مضيفة أن المديرية ترصد احتياجات هذه الأسر من خلال الزيارات الميدانية وتشاركهم في اختيار المشروع الأنسب بما يتماشى مع ظروفهم ليكون خطوة في مشوار الخروج من دائرة الاحتياج ولتصبح هذه الأسر ترسًا في ماكينة الإنتاج.