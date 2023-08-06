عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عبر فريق "فرصة".. تضامن بني سويف: تنفيذ 38 مشروعا بقرى الفشن وببا خلال شهر

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

نجح فريق "فرصة" بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف في تنفيذ 12 مشروع تفصيل وخياطه بقرى مركز ببا، بعد الانتهاء من تقديم خدمات التعديل السلوكي لحث الأسر المستفيدة على العمل، ليصبح بذلك إجمالي عدد المشروعات المُنفَذة منذ الشهر الماضي 38 مشروعا في قرى ببا والفشن.

وذكرت مديرية التضامن، في بيان اليوم /الأحد/ - أن تلك المبادرة تأتي في إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتوره نيڤين القباچ، وبرعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم وبحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة أمل أبو عزوز، وبالتعاون مع مؤسسة كير مصر، مضيفة أن المديرية ترصد احتياجات هذه الأسر من خلال الزيارات الميدانية وتشاركهم في اختيار المشروع الأنسب بما يتماشى مع ظروفهم ليكون خطوة في مشوار الخروج من دائرة الاحتياج ولتصبح هذه الأسر ترسًا في ماكينة الإنتاج.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

معاش شهري ومساكن مدعمة .. مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقة

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

قبضت كام .. رد صادم من محمد هنيدي على متابع أشاد بمرعي البريمو

ترشيحاتنا

بسبب أوكرانيا .. أزمة خطيرة تهدد الاتحاد الأوروبي

فيها سم قاتل.. احذروا استنشاق أو لمس أو تناول بذور هذا الزيت

الأوفر برايس يتراجع 50 ألف جنيه على أسعار النترا HD .. تفاصيل

خبير: قناة السويس الجديدة مرحلة فاصلة في دعم الاقتصاد

الكويت .. قرار عاجل من السلطات بشأن سيارات الوافدين

التموين: 600 كيلو دخلت مصر .. وإنخفاض مرتقب في أسعار الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر منارة الإبداع وعاصمة الثقافة.. محمد منير يعلق على نجاح حفله في العلمين

كيفية استخدم قشر الرمان للشعر

بطلة مسلسل The Crown كلمة السر في انفصال رامي مالك ولوسي بوينتون

بعد انفصالها عن خطيبها.. أسما إبراهيم تثير الجدل بإطلالتها في الساحل

فيديو

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ