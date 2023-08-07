محافظ بني سويف يناقش تقريرا لجهود مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، تقرير ربع سنوي ،بشأن جهود وأنشطة مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي" OWAP"،وهو أحد المشروعات الممولة من الحكومة الكندية فى ضوء الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الكندية ووزارة التعاون الدولي، ، والمقرر في الفترة من عام 2021 حتى 2025، من خلال شركة الينيا انترناشيونال الكندية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة المصرية والمجلس القومي للمرأة.



وتبين من التقرير، الذى أعدته الأستاذة نهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة، الإشارة إلى مجموعة من الجهود والأنشطة التى تم تنفيذها "على مدار 3 أشهر "أبريل ، مايو ، يونيو 2023" ضمن محاور وأهداف المشروع الثى تتضمن 3 محاور ،تشمل :تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وملكية اقتصادية أكثر إنصافًا والتمكين الاقتصادي فى مجال التصنيع الزراعي المستدام بيئيًا، وتحسين بيئة العمل للسيدات داخل شركات التصنيع الزراعي من خلال تبنى سياسات وممارسات داخل مكان العمل المراعية لمنظور النوع الاجتماعي، والتي توفر بيئة عمل مواتية ومشجعة لعمل المرأة، إضافة إلى تحسين البيئة الداعمة من حيث السياسات ولوائحها والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة اقتصادياً وتذليل العوائق لتيسير توظيف المرأة وريادة الأعمال.

وفيما يتعلق بمحور تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وملكية اقتصادية أكثر إنصافًا والتمكين الاقتصادي في مجال التصنيع الزراعي المستدام بيئيًا ، تم خلال تلك الفترة ، تنظيم العديد من الأنشطة التي تتسق مع اهداف المشروع الخاصة بتعزيز دور المرأة في مجال ريادة الاعمال ورفع قدراتها في امتلاك وإدارة مشروعها ،منها توقيع عدد 4 اتفاقيات مع عدد الجمعيات ببنى سويف للعمل لتنفيذ أنشطة المشروع فى مجتمعات جديدة بهدف توسيع قاعدة المستفيدين، كما تم توقيع اتفاقية لمد أنشطة المشروع مع جمعية ايادة الخير للتنمية الشاملة ببنى سليمان الشرقية . حيث من المتوقع الوصول لعدد 150 رائدة اعمال بالمجتعمات المدرجة.

كما تم إقامة معرض لمنتجات أعمال خريجي المرحلة الأولى ببنى سليمان الشرقية بجمعية آيادى الخير للتنمية حيث أقيم معرض لمدة يوم واحد ،تم فيه عرض منتجات التصنيع الزراعي للسيدات الحاصلة على التدريبات الحرفية المتخصصة، إقامة لقاء تعريفي بخدمات بنك الإسكندرية التي يقدمها لرائدات الاعمال " في اطار بروتوكول التعاون الموقع بين المشروع وإدارة البنك الرئيسى بالقاهرة بحضور 40 سيدة من المستفيدات بقرى: بياض العرب ،بنى سليمان الشرقية، بجانب إقامة لقاء تعريفى بالتعاونيات الإنتاجية ومدى مساهمتها فى الاقتصاد القومى كأحد الأدوات لتجميع رائدات الأعمال المحتملات فى القطاع الرسمى وذلك بحضور ممثلي الاتحاد العام للجمعيات التعاونية،حيث تناول اللقاء الذى حضره 100 من المستفيدات وأعضاء اللجان المجتمعية بالمجتمعات المستهدفة خطوات وإجراءات إنشاء جمعية تعاونية إنتاجية وأبرز مزايا انشاء هذه التعاونيات، فضلًا عن تدريب لأعضاء اللجان المجتمعية بالمجتمعات الجديدة المزمع تنفيذ أنشطة المشروع بها (الميمون والنويرة وطوة ) وذلك لبناء قدراتهم فى كيفية القيام بعملية التوعية والاختيار لرائدات الاعمال المحتملات بمجتمعاتهم حيث أقيم التدريب على مدار يومين وبمشاركة 30 عضو لجنة مجتمعية.

وفي إطار تحسين بيئة العمل للسيدات داخل شركات التصنيع الزراعي من خلال سياسات وممارسات مكان العمل المراعية لمنظور النوع الاجتماعي والتي توفر بيئة عمل مواتية ومشجعة لعمل المرأة، تم تنفيذ زيارة تنسيقية لمصنع الواحة لتجفيف النباتات الطبية والعطرية بالمنطقة الصناعية ببياض العرب للتعريف بالخدمات التى يقدمها المشروع له سواء على المستوى المؤسسى أو على مستوى الكادر البشرى والاتفاق على أن يتم تنفيذ التدريبات داخل المصنع، فيما تم تدريب تثقيف الأقران بمصانع الشناوى لتجفيف البصل وطيبة لمنتجات الألبان وبلانت فورم للحاصلات الزراعية، بهدف توعية المستفيدات بأدوات وأدوار التواصل بين مثقفين الأقران والعاملات وأيضاً مفهوم التغيرات المناخية وتأثيرها على أنشطة التصنيع الزراعي.