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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أخصائية التغذية: "الأناسيليوم" آمن وله فعالية كبيرة في إنقاص الوزن ..فيديو

نورهان عاطف
نورهان عاطف

أكدت نورهان عاطف، أخصائية التغذية العلاجية، أن كورس "الأناسيليوم" له فعالية كبيرة في إنقاص الوزن، وآمن لجميع الأعمار ابتداءً من 12 سنة وحتى 85 سنة، مضيفة أن كورس الأناسيليوم مصرح من وزارة الصحة.

كورس الاناسيليوم عبارة عن أعشاب طبيعية

وقالت “عاطف”، خلال لقائها ببرنامج "مطبخ البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كورس الأناسيليوم يساعد على حرق الدهون بشكل كبير، عن طريق كبسولات يتم تناولها، تملأ المعدة بنسبة 75%، مما يزيد الشعور بالشبع.

وتابعت أخصائية التغذية العلاجية، أن كورس الاناسيليوم عبارة عن أعشاب طبيعية تساعد على تنظيم معدل ضربات القلب، والجلوكوز والسكر في الدم.

 

الأناسيليوم الدكتورة نورهان عاطف انقاص الوزن وزارة الصحة المعدة اعشاب طبيعية

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