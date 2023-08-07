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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الليلة.. ماهر فرغلي ضيف الإعلامي محمد الباز في "الشاهد"

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

يستضيف الإعلامى الدكتور محمد الباز، في حلقة اليوم من برنامج "الشاهد" في موسمه الثاني، على شاشة إكسترا نيوز، تمام الساعة الحادية عشر مساء، ماهر فرغلي الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، ليوثق شهادته على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية والجماعات التنظيمات التكفيرية، حيث كشف الكثير من تاريخ جماعة الإخوان مع العنف خلال الحلقة.

ويتحدث فرغلي عن جماعة الإخوان الإرهابية ودورها في اعتصام رابعة، والهدف من هذا الإعتصام، كما يتحدث عن استخدام عناصر الجماعة الشعارات البراقة والزائفة لمغازلة المجتمع الدولي من أجل خدمة أهداف التنظيم.

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس و حتى  31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

الإخوان الإرهابية الإعلامي محمد الباز الحركات الإسلامية الجماعة الارهابية برنامج الشاهد محمد عاشور

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