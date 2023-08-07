القاسمي: تامر جمال يتاجر في الشباب وخطابه زائف

قال المحامي صبرة القاسمي، مؤسس الجبهة الوسطية لمكافحة التطرف، في البداية عندي مشكلة كبيرة وهي إني مش عايز أي شاب مصري ينخرط في هذه الجماعات ويضيع عمره وراء حلم زائف وأمور غير حقيقية وهذه خلاصة تجربتي".



وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز": “كنت مهتم بمتابعة تحركاتهم ومصادر التمويل والإشاعات والرد عليها وعندنا نموذج زي تامر جمال”.



وتابع: "تامر جمال يتاجر في الشباب وإذا نظرنا على خطابه هو زائف وهو يضفي على نفسه رداء البطولة وهو من يطلق عليهم "السباع" أي مجموعة مكونة من 7 أفراد، أو "البراغيث"، أي قبل أن يصبحوا سباعا فهم براغيث وهو موجهون للكتابة على الحوائط للاستعداد للانضمام إلى السباع".



وواصل:" مجموعة البراغيث تقوم بإحداث وبث حالة من العنف والرعب في صفوف الشعب المصري، وحرق ممتلكات الدولة المصرية، وحرق خصوم جماعة الإخوان الإرهابية".