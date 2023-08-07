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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نائب محافظ بني سويف يترأس اجتماع لجنة آيادي مصر لتنمية الصناعات الحرفية والتراثية

صدى البلد

ترأس بلال حبش نائب محافظ بني سويف اجتماع لجنة "منصة آيادي مصر" لتنمية الصناعات الحرفية والتراثية واليدوية والسياحية بالمحافظة، لتختص بإعداد قوائم محدثة بأسماء المنتجين على مستوى المحافظة، والتواصل معهم وإزالة المعوقات، بجانب عقد ورش عمل تدريبية لتأهيل ورفع كفاءة المنتجات والتنسيق بين أصحاب الحرف، وأصحاب المشروعات الصغيرة لتكوين تكتلات اقتصادية في هذا المجال.

 

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في بداية الاجتماع أكد نائب المحافظ، أهمية تنمية ورفع كفاءة الحرف اليدوية والحرفية بنطاق المحافظة، من خلال تضافر جهود الجهاز التنفيذي بالمحافظة وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، والحرفيين والمنتجين أنفسهم، باستخدام كافة الوسائل المتاحة والتي من بينها منصة أيادي مصر، بما يكفل الاستمرارية والاستدامة في هذا المجال.

 

واستمع نائب المحافظ لاقتراحات المنتجين والحرفيين، وبعض المعوقات والتي تواجههم، والتي تضمنت اقتراحات خاصة في مجال التسويق وتكثيف الدورات التدريبية والندوات التوعوية، مناقشاً الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها القطاعات المختلفة بالجهاز التنفيذي للمحافظة من خلال مركز التكوين المهني ومشروع الأسر المنتجة تحت إشراف التضامن الاجتماعي، والندوات والورش الحرفية والدورات التدريبية التي تنظمها مديريات العمل والشباب والرياضة والتضامن وتنمية القرية، وجهاز تنمية المشروعات.

 

حيث وجه نائب محافظ بني سويف بإعداد قاعدة بيانات ، تتضمن  أسماء أصحاب الحرف اليدوية وعناوينهم، ونوع النشاط والحرفة التي يعمل بها ، ووسائل التواصل الخاصة بهم، بجانب تقديم دراسة بكافة أنواع الحرف اليدوية وعدد العاملين بكل حرفة للعمل على تطويرها وتعظيم الاستفادة منها، بجانب تكليف كل قطاع من الجهاز التنفيذي بالخدمات التي يقدمها في هذا المجال ليتمكن أصحاب الحرف من استخدامها والاستفادة منها، فضلًا عن إعداد تصور لاستخدام كافة الإمكانيات والوسائل المتاحة.

 

جاء ذلك في حضور كل من د.حسين محمد عثمان منسق ومقرر اللجنة، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتعليم والزراعة، ومسئولي الغرفة التجارية وهيئة تنمية الصادرات بفرع بني سويف وجهاز تنمية المشروعات والمجلس القومي للمرأة، والصناعات الحرفية وتنمية القرية، وعدد من المختصين المنتجين والحرفيين.

أصحاب المشروعات الصغيرة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المجتمع المدني المتوسطة والصغيرة بني سويف بنطاق المحافظة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير صناعات الحرفية مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي مشروعات الصغيرة

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