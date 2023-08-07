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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطير في الحب.. استشاري صحة نفسية: الشخص النرجسي لا يعتذر عن أخطائه

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، إن الشخص النرجسي دائما يفضل نفسه أولا.

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وأضاف الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الشخص النرجسي طول الوقت بيتكلم عن نفسه مع أي حد وبيتكلم عن الأشياء التي عملها"، لافتا: "الشخص النرجسي لا يعتذر عن أخطاءه ودائما يرى أنه ليس لديه أخطاء".

وتابع الدكتور محمد هاني: "الشخص النرجسي تربى في أسرته على النرجسية، وأن الجميع يعتذر له وهو لا يعتذر لأي شخص"، موضحا: "الشخص النرجسي لا يكون جاذب للمشاعر ويريد أن يهتم به الجميع".

وأكد الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية: "أن الشخص النرجسي ممثل بارع وخطير في الحب".
 

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