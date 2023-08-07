خطير في الحب.. استشاري صحة نفسية: الشخص النرجسي لا يعتذر عن أخطائه

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، إن الشخص النرجسي دائما يفضل نفسه أولا.



وأضاف الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الشخص النرجسي طول الوقت بيتكلم عن نفسه مع أي حد وبيتكلم عن الأشياء التي عملها"، لافتا: "الشخص النرجسي لا يعتذر عن أخطاءه ودائما يرى أنه ليس لديه أخطاء".

وتابع الدكتور محمد هاني: "الشخص النرجسي تربى في أسرته على النرجسية، وأن الجميع يعتذر له وهو لا يعتذر لأي شخص"، موضحا: "الشخص النرجسي لا يكون جاذب للمشاعر ويريد أن يهتم به الجميع".

وأكد الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية: "أن الشخص النرجسي ممثل بارع وخطير في الحب".

