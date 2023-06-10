استشاري صحة نفسية تقدم روشتة طبية للتعامل مع طلاب الثانوية العامة

قدمت ولاء شبانة، استشاري الصحة النفسية وطرق التدريس، نصائح لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، قائلة: مرحلة التحصيل النهائي هامة للغاية، خاصة التحصيل النفسي وليس الدراسي.

وأضافت "ولاء شبانة"، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الطلاب من الممكن أن يحدث لهم تغيرات نفسية، نتيجة التوتر والإضطراب الذي يعيشه، خلال الفترة ما قبل الامتحانات، مشددة على أهمية التعامل النفسي مع الطلاب.

وشددت على أهمية احترام قدرات الطالب، وعدم تصدير الضفوظ النفسية والعصبية، متابعة: كل طالب لديه مميزات وله مستوى وقدرات فهم معينة، تميزه عن غيره.

وناشدت أولياء الأمور بتجنب المشاكل والتشاجر خلال فترة الامتحانات، وتجنب الطالب أي مشاحنات، بالإضافة إلى توفير أطعمة غذائية صحية ومشروبات.