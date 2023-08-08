بسبب إعصار خانون .. اليابان تلغي رحلاتها الجوية

ألغت اليابان مئات الرحلات الجوية ونصحت أكثر من 60 ألف أسرة بإخلاء بعض المناطق الجنوبية ،اليوم الثلاثاء ، حيث يتجه إعصار خانون غربًا ببطء بعد أيام من اندلاعه في أوكيناوا ، بسبب أمطار غزيرة ورياح قوية.

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار ، وصل إلى الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية يوم الخميس ، باق في المحيط الهادئ ، على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوبي كيوشو ثالث أكبر جزيرة في اليابان، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقالت وكالة الأرصاد اليابانية إنه من المتوقع أن تضرب العواصف الرعدية التي تصل إلى 400 ملم (16 بوصة) مناطق في كيوشو وجزيرة شيكوكو المجاورة خلال الـ 24 ساعة القادمة، ومن المحتمل أيضًا أن تتأثر مناطق بعيدة مثل أوساكا وناغويا.

وأضافت الوكالة أنه بسبب الحركة البطيئة للإعصار وتأثيره الطويل الأمد ، قد يتجاوز إجمالي هطول الأمطار بشكل كبير معدل هطول الأمطار الشهري المعتاد لشهر أغسطس، ويتحرك خانون بسرعة تقل عن 10 كيلومترات في الساعة (6 ميل في الساعة).

وتم إلغاء القطارات والرحلات الجوية والعبارات في اليومين المقبلين.

كما نقلت مدينة ناجازاكي مكانًا للاحتفال بالذكرى الـ 78 للقصف الذري الأمريكي يوم الأربعاء إلى مركز مؤتمرات داخلي من حديقة.

وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية إنه في محافظة كاجوشيما في كيوشو ، على بعد حوالي 950 كيلومترًا (590 ميلًا) جنوب غرب طوكيو ، نُصِح 60 ألف أسرة بالإخلاء. في الجزء الغربي من أكبر جزيرة في هونشو ، وأعلنت شركة مازدا موتور تعليق الإنتاج في مصنعيها في هيروشيما وياماغوتشي.

وتوغل إعصار خانون في مدينة أوكيناوا الواقعة في أقصى جنوب اليابان الأسبوع الماضي ، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أكثر من 200000 مبنى، ومنذ ذلك الحين فقدت العاصفة قوتها تدريجياً لكنها ما زالت تهب رياحاً تصل سرعتها إلى 144 كم / ساعة (40 ميلاً في الساعة).

وألغت شركات الطيران ، بما في ذلك الخطوط الجوية اليابانية وخطوط أول نيبون ، 222 رحلة يوم الثلاثاء ، ليصل إجمالي عدد الرحلات التي تعطلت من قبل خانون منذ الأسبوع الماضي إلى 2715 ، وفقًا لإحصاء وزارة النقل.

بدأت كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء بإجلاء آلاف المشاركين في المخيم الكشفي العالمي قبل اقتراب خانون.

وقالت وكالة الأرصاد اليابانية أن إعصارًا آخر ظهر أيضًا في المحيط الهادئ. ومن المتوقع أن يصل إعصار لان الذي تصل سرعته إلى 180 كم / سا إلى وسط اليابان يوم الأحد القادم.