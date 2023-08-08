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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

فريق الأهلي
فريق الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، انتقال محمد محمود لاعب النادي الأهلي إلى فيوتشر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “محمد محمود انضم إلى فيوتشر ونبارك للاعب وبالتوفيق له في الفترة المقبلة”.

وأضاف:" محمد محمود لاعب جيد جدا واللاعب لديه أمل كبير جدا في العودة للنادي الأهلي مجددا".

وكان محمد محمود انضم إلى الأهلي في عام 2018 قادما من وادي دجلة، كواحد من أهم المواهب المصرية في ذلك الوقت لكن الإصابات المتكررة عطلت رحلته مع الفريق، كما يحظى اللاعب بحب وجماهير القلعة الحمراء.

تفاصيل معسكر الأهلي للموسم الجديد

في سياق آخر، بدأت إدارة الكرة بالأهلي في استخراج تأشيرات شنجن للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعدادا لإقامة المعسكر الخارجي الذي طلبه السويسري مارسيل كولر المدير الفني، في النمسا
واستقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عودة الفريق للتدريبات يوم 24 أغسطس الجاري ثم السفر إلي النمسا يوم 27 من الشهر ذاته ويستمر هناك حتي يوم 7 سبتمبر، وأكدت إدارة الأهلي أنه لا نية لإجراء أي تعديلات علي تشكيل الجهاز الفني للفريق الأحمر خلال الموسم المقبل.

الأهلى شوبير فيوتشر النادي الأهلي كولر

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