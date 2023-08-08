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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنبي يطلب مبلغا خرافيا لرحيل مهاجمه إلى نادي الزمالك

الزمالك وانبي
الزمالك وانبي

حدد مسئولو نادي إنبي 20 مليون جنيه حدا أدنى للموافقة على بيع أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لأي نادٍ محلي آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب احمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك "إنبي يطلب ٢٠ مليون جنيه لبيع محمد أوفا إلى الزمالك".

الزمالك يحسم 3 صفقات

في سياق آخر، أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، حسم النادي الأبيض 3 صفقات جديدة؛ لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية الزمالك:" أمير مرتضى، خلص 3 صفقات ومضى اللاعبين، وننتظر وصول فلوس لنادي الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم تلك الصفقات بشكل رسمي".

 

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