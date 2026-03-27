تطور مرعب .. صواريخ إيرانية بـ ذخائر عنقودية تستهدف إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الجمعة بان لقطات مصورة أظهرت أن أحد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران على وسط إسرائيل قبل قليل كان يحمل رأسًا حربيًا عنقوديًا.

وأفادت فرق الإسعاف والإنقاذ الإسرئيلية بأنها تستجيب لبلاغات عن احتمالية سقوط قنابل في عدة مواقع، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ودوت صافرات الإنذار في أنحاء وسط إسرائيل ومنطقة القدس وأجزاء من الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشدة سلسلة الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية في البلاد ، مهدداً بـ"ثمن باهظ لجرائم إسرائيل".

ونشر عراقجي على منصة "إكس" : تزعم إسرائيل أنها تصرفت بالتنسيق مع الولايات المتحدة"، مضيفًا أن الهجوم الإسرائيلي "يتناقض" مع مهلة ترامب الممددة لطهران للتخلي عن السيطرة على المضيق.

وأضاف عراقجي: "ستدفع إيران ثمنًا باهظًا لجرائم إسرائيل".

وجدد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، دعواته إلى "ضبط النفس العسكري" "لتجنب أي خطر لوقوع حادث نووي" في أعقاب الضربات الإسرائيلية يوم الجمعة.