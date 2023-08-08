ورطة جديدة.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقة الزمالك الفاشلة

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن مصير المهاجم البنيني سامسون أكينولا مع نادي الزمالك.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير:" اللي عمل عقد سامسون مع الزمالك، وضع بند بأحقية فسخ التعاقد عقب نهاية الموسم بأسبوع، والزمالك غير جاهز لدفع المستحقات البالغ قيمتها 800 ألف دولار (500 ألف لنادي كاراكاس الفنزويلي و 300 ألف للاعب)، وبالتالي لم يفسخ العقد وتم قيده في قائمة الموسم الجديد".

وأضاف:" الزمالك يريد بيع أو إعارة سامسون لتحقيق أي استفادة مادية، لكن لا يوجد عروض لضمه".

وكان سامسون انضم إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من كاراكاس الفنزويلي في صفقة بلغت قيمتها نحو 1.2 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.

أرقام سامسون أكينولا

وشارك سامسون مع الزمالك في 15 مباراة في مختلف المسابقات بمجموع 474 دقيقة، سجل هدفا يتيما وصنع مثله.