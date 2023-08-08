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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

مرتضي منصور وشيكابالا
مرتضي منصور وشيكابالا

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، هجومًا ناريًا على محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، بعدما قاد حملة للتمرد في الفترة الأخيرة.

ونشر شيكابالا عبر حسابه علي انستجرام صورة له أثناء قضاء عطلته الصيفية بابتسامة عريضة رفقة الجماهير، نالت اعجاب متابعيه.

وقال مرتضى منصور إن شيكابالا رفض الحضور في الجلسة التي دعا لها رئيس الزمالك المعزول بسبب المستحقات المتأخرة، ورفض النزول إلى التدريب.

وأضاف منصور في تصريحاته خلال مقطع فيديو بثه على صفحته الرسمية:” قيل إن شيكابالا رفض دعوتي بسبب مستحقاته المتأخرة، هذا يسيء لي، لأننا نبحث طوال الفترة الأخيرة عن مليون و750 ألف دولار لسداد الغرامة بسببه “.

وتابع منصور:” القيد موقوف بسبب غرامتك، وقلت أن مرض ابنك سبب عدم تلبية الدعوة، روح لممدوح عباس بما أنك تحبه، والذي استضافكم بعد الدوري قبل الماضي، ومنح اللاعبين جميعهم 100 ألف وأنت 300 ألف “.

وواصل مرتضى منصور:” اللي بيحب النادي لا يتمرد ولا يقود اللاعبين للتمرد عليه ومنعهم من النزول للتدريب، وعندما أرسلت لكم من لا يأتي للتدريب فليرحل نهائيًا “.

وأردف:” سيف الجزيري وحمزة المثلولي الذين هم ليسوا مصريين ومش ابناء النادي رفضوا التمرد، حضورك زي عدمه انت قائد للفريق ولكننا لدينا أكثر من قائد، وبمزاجي تلعب أو متلعبش ولكنني لا أتدخل في قرار المدير الفني “.

وأكمل مرتضى منصور:” تركت رئاسة النادي بسببك وصاحبك رافض يرفع الحجز، خليه يرفع الحجز حتى ندفع الغرامة التي جاءت للنادي بسببك “.

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IMG_٢٠٢٣٠٨٠٨_٠٦١٠٤٢
شيكابالا مرتضى منصور الزمالك رئيس الزمالك المعزول محمود عبد الرازق شيكابالا

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