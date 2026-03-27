التطبيق بدءًا من الغد.. قرار حكومي جديد بشأن المحلات والمطاعم والكافيهات وهذه الفئات مستثناة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا يتعلق بتنظيم مواعيد غلق وفتح المحلات العامة والمولات والمطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التجارية والخدمية، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تنظيم العمل داخل الأسواق وضبط استهلاك الطاقة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب القرار، يبدأ تطبيق النظام الجديد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026، ويستمر لمدة شهر كامل، على أن يتم الالتزام بالمواعيد المحددة لغلق الأنشطة المختلفة وفقًا لما ورد في القرار الرسمي.



مواعيد الغلق الجديدة للمحال والمطاعم

نص القرار على أن جميع المحلات العامة، بما في ذلك المولات والمطاعم والكافيهات والبازارات، يتم إغلاقها يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور، مع استمرار تقديم خدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة دون توقف.

ويستثنى من هذا الموعد يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى أيام الإجازات والأعياد الرسمية، حيث يتم مد فترة العمل حتى الساعة العاشرة مساءً، نظرًا لزيادة الإقبال في هذه الفترات.



الأنشطة التي يشملها القرار

يشمل القرار عددًا واسعًا من الأنشطة التجارية والخدمية، حيث يطبق على:

جميع المحال العامة الخاضعة لقانون تنظيم المحال العامة

المراكز التجارية (المولات)

المطاعم والكافيهات والبازارات

مسارح المنوعات الليلية والديسكوهات

محال بيع الهدايا والسلع السياحية

كما يمتد القرار ليشمل المنشآت السياحية الخاضعة لقانون خاص، بما يضمن توحيد مواعيد العمل في مختلف الأنشطة المرتبطة بخدمة الجمهور.

غلق الأندية والمنشآت الرياضية

وفيما يتعلق بالأنشطة الرياضية والاجتماعية، نص القرار على أن الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وكذلك أندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، سيتم غلقها أمام الرواد في تمام الساعة التاسعة مساءً يوميًا.

ويتم استثناء يومي الخميس والجمعة والأعياد الرسمية، حيث يُسمح بمد فترة العمل حتى الساعة العاشرة مساءً، بما يتماشى مع طبيعة الإقبال في تلك الأيام.

استثناءات مهمة من القرار

أوضح القرار عددًا من الاستثناءات التي لا ينطبق عليها نظام الغلق الجديد، وتشمل:

محال البقالة والسوبر ماركت

المخابز والأفران

الصيدليات

المطاعم والكافيهات الموجودة داخل المطارات والموانئ ومحطات القطارات

المنشآت السياحية داخل الفنادق أو الملحقة بها

كما أشار القرار إلى استمرار بعض الأنشطة الليلية بطبيعتها مثل محلات بيع الخضروات والفواكه والدواجن وأسواق الجملة، نظرًا لطبيعة عملها التي تتطلب ساعات تشغيل ممتدة.



استثناءات جغرافية من التطبيق

شمل القرار أيضًا استثناء عدد من المناطق السياحية من تطبيق مواعيد الغلق الجديدة، وهي:

محافظة جنوب سيناء

محافظة الأقصر

محافظة أسوان

مدينتا الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر

المناطق المطلة على شاطئ النيل في محافظتي القاهرة والجيزة

ويأتي هذا الاستثناء نظرًا للطبيعة السياحية الخاصة لهذه المناطق واعتمادها على النشاط الليلي بشكل كبير.

هدف القرار الحكومي

يهدف القرار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنظيمية والاقتصادية، من بينها:

ضبط مواعيد العمل داخل الأنشطة التجارية

تقليل استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة

تنظيم حركة الأسواق والمولات

تحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي ومتطلبات التشغيل

كما يسعى القرار إلى تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء والبنية التحتية خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.



التزام واستمرارية الخدمة

ورغم تحديد مواعيد الغلق الجديدة، أكد القرار على استمرار تقديم الخدمات الأساسية مثل التوصيل للمنازل على مدار الساعة، بما يضمن عدم تأثر احتياجات المواطنين اليومية.

كما شدد على أن القرار يأتي لفترة مؤقتة مدتها شهر واحد، سيتم خلالها متابعة النتائج وتقييم مدى تأثيره على الأنشطة التجارية والحياة اليومية.

ردود فعل وترقب في الشارع

من المتوقع أن يثير القرار حالة من التفاعل بين أصحاب الأنشطة التجارية والمواطنين، خاصة في ظل تغير مواعيد العمل اليومية، إلا أن الهدف الأساسي يبقى تنظيم النشاط الاقتصادي وترشيد استهلاك الطاقة.