مصطفى بكري يكشف دور مصر وتركيا في الوساطة بين الأطراف المتنازعة بالمنطقة

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن دور الوساطة الذي لعبته مصر وتركيا وباكستان؛ في محاولة لخفض التصعيد بين إيران وأمريكا.

وأكد بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر اتصلت بالعديد من الأطراف المعنية مؤكدة أن التهدئة وحدها لن تكفي، وأنه يجب التوصل إلى تفاهمات أمنية أوسع؛ لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وضمان استمرار صادرات النفط والغاز التي تمثل عصب الاقتصاد العالمي.

تجنب التصعيد العسكري

وأشار مصطفى بكري إلى أن جميع الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة، بما في ذلك احتمال تنفيذ عملية برية ضد إيران “والذي سيكون مكلفًا للغاية”، مشيرًا إلى أن الحل السياسي الشامل سيكون الخيار الأكثر واقعية؛ لتجنب تصعيد الأوضاع، والذي قد تكون له عواقب وخيمة على المنطقة والعالم.