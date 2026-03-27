مصطفي بكري: مصر تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على الأمن العربي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه منذ تولي الرئيس السيسي حكم مصر؛ ومصر دائمًا حريصة على دعم قضايا الأمة العربية، فهي أمة مستهدفة من أعدائها.

وأكد "بكري"، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، أنه مع كل تحدي نواجهه؛ تزداد أهمية الوحدة بيننا كعرب في مواجهة هذه المخاطر.

العلاقات المصرية السعودية

وأشار مصطفى بكري إلى أن العلاقات بين مصر والسعودية هي نموذج حقيقي للتعاون العربي، فلدينا مليون سعودي في مصر، و3 ملايين مصري في السعودية، وهذا يوضح الروابط العميقة بين الشعبين، مؤكدا أنه لن تفرقنا أي محاولات للاختراق أو الفتنة.

وأوضح مصطفى بكري أن إعلان ترامب عن هدنة مع إيران لعدة أيام؛ يزيد من تعقيد الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن المنطقة بأسرها مهددة بتداعيات هذه الحرب.

ولفت إلى أن الوضع في الخليج يعكس تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد العالمي، خاصة في سوق النفط.

دور مصر في الوساطة

كما أكد مصطفى بكري أن مصر وتركيا لعبتا دورًا مهمًا في الوساطة بين الأطراف المتنازعة في المنطقة، مضيفا: “الرئيس السيسي يؤكد دائمًا على ضرورة وقف التصعيد، فمصر تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على الأمن العربي".