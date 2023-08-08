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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فويتشر ينهي الاتفاق لضم محمد محمود والعربي بدر

احمد حسن
احمد حسن

أكد اللاعب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق انهاء الاتفاق مع محمد محمود لاعب النادي الأهلي  والعربي بدر لاعب فريق طلائع الجيش إلى فيوتشر.
 

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك :"فيوتشر ينهي اتفاقه لضم محمد محمود والعربي بدر".

 

كان محمد محمود انضم إلى الأهلي في عام 2018 قادما من وادي دجلة، كواحد من أهم المواهب المصرية في ذلك الوقتلكن الإصابات المتكررة عطلت رحلته مع الفريق، كما يحظى اللاعب بحب وجماهير القلعة الحمراء.

تفاصيل معسكر الأهلي للموسم الجديد

في سياق آخر، بدأت إدارة الكرة بالأهلي في استخراج تأشيرات شنجن للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعدادالإقامة المعسكر الخارجي الذي طلبه السويسري مارسيل كولر المدير الفني، في النمسا
واستقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عودة الفريق للتدريبات يوم 24 أغسطس الجاري ثم السفر إلي النمسايوم 27 من الشهر ذاته ويستمر هناك حتي يوم 7 سبتمبر، وأكدت إدارة الأهلي أنه لا نية لإجراء أي تعديلات علي تشكيلالجهاز الفني للفريق الأحمر خلال الموسم المقبل.

ارسيل كولر الجهاز الفني للفريق السويسري مارسيل كولر طلائع الجيش لاعب النادي الاهلي

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