اللصوص ليسوا بشرا فقط.. قصة أكبر هجام منازل بولاية كاليفورنيا الأمريكية الدب "هانك الدبابة".. اعرف مصيره وتفاصيل القبض عليه

اللصوص في أمريكا ليسوا بشرا فقط، فبعد سلسلة من حوادث السطو على العديد من المنازل، آخيرا سقط الدب "هانك الدبابة"، والذي كانت تبحث عنه قوات الشرطة الأمريكية على مدار ثلال أعوام، استطاع خلالها الهروب من أعين الشرطة، وذلك رغم عمليات البحث المكثفة.

والملفت للنظر، أنه ليس من السهل على دب وزنه 500 رطل أن يتسلل حول أحد الأحياء - ويبدو أنه من المستحيل أن يقتحم المرء منزلًا من خلال نافذة صغيرة. لكن الحيوان المعروف باسم هانك ذا تانك ليس دبًا عاديًا، حيث تقول وكالة الحياة البرية في كاليفورنيا إنه اقتحم ما لا يقل عن 28 منزلاً في ساوث ليك تاهو ، مضيفًا أنه مسؤول عن "152 تقريرًا عن سلوك صراع".

آخيرا سقط الجمعة الماضية

وبحسب التقرير الذي نشرته صباح اليوم صحيفة npr الأمريكية، فقد تم القبض على دب أسود كبير يعرف باسم 64Fمن قبل سلطات الولاية في المنطقة المحيطة ببحيرة تاهو، كاليفورنيا، يوم الجمعة بعد أن كان مسؤولاً عن 21 عملية اقتحام منزلية على الأقل، حيث أعلن علماء الأحياء البرية عن اعتقال دبًا أسودًا كبيرًا يُعتقد أنه لصوص سيئ السمعة وضيفًا جائعًا وغير مدعو، ثم تم اكتشاف أنه هو من تبحث عنه السلطات في بلدة ساوث ليك تاهو بولاية كاليفورنيا، حيث كان جاري البحث عن حيوانات كبيرة بشكل استثنائي منذ فبراير 2022 ، بعد أن أفادت أن دبًا واحدًا من الذكور كان السبب في "152 تقريرًا عن سلوك صراع" ، بما في ذلك 28 في المنزل اقتحام، وأشاروا إلى الحيوان باسم "هانك الدبابة".

ووفقا لما جاء بتقرير الصحيفة الأمريكية، أنه اتضح أن تلك التقييمات الأولية ، المبنية فقط على المعلومات المرئية، كانت تخلط بين ثلاثة دببة ونمط مماثل من السلوك - وافترضت بشكل خاطئ أن جميع الدببة كانوا من الذكور، وأكدت اختبارات الحمض النووي أن الدب الذي تم أسره يوم الجمعة ، والمعروف رسميًا باسم Bear 64F ، كان أنثى وراء 21 حالة كسر ودخول على الأقل، وما هو أكثر من ذلك، كانت تتعدى على ممتلكات الغير مع ثلاثة صغار من الأشبال، وفقًا لإدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا (CDFW) .

البداية مع دب معتاد بشدة على الغذاء .. لا يخاف البشر

وكانت البداية في الإعلام، هو ما قالته إدارة الأسماك والحياة البرية بولاية كاليفورنيا من أن هانك "دب معتاد بشدة على الغذاء"، مضيفة أن المصطلح "يعني أن الحيوان فقد خوفه من الناس ويربط الناس بإمكانية الحصول على الطعام"، وأوضحت الوكالة أن الدب استخدم حجمه الهائل وقوته لاقتحام الأبواب الأمامية وأبواب المرآب وعبرها خلال السنوات الماضية.

وفي إحدى المرات وقع حادث تم خلاله استدعاء ضباط الشرطة المحلية إلى منزل في كاتالينا درايف، وذلك مع اكتشاف وجود هانك داخل منزل، وذلك وفقًا لإدارة شرطة ساوث ليك تاهو، وخلالها نشر القسم صوراً تظهر فيه سياجاً خشبياً مهشماً ألواحه ونافذة صغيرة،وقالت إدارة الشرطة إنه لطرد هانك من المنزل ، قام ضابطان "بدق الجزء الخارجي من المنزل حتى خرج من الباب الخلفي" ، مضيفة أن الضباط بقوا في المنطقة للتأكد من أن الدب الضخم لم يقترب من المنازل الأخر، فهم ليسوا متخصصين في القبض على تلك الحيوانات.

نظامها الغذائي هو السبب في سقوطها

بالنظر إلى نظامها الغذائي ، ربما ليس من المستغرب أن تختار Bear 64F المساحة الموجودة أسفل منزل Tahoe Keys لعرينها، وذلك بعد اكتشافها هناك في شهر مارس، استغل علماء الأحياء المحليون هذه اللحظة لشل حركتها ، وجمع الحمض النووي الخاص بها ، وإرفاق علامة أذن وتثبيت طوق تتبع القمر الصناعي.

وبالفعل انزلق الطوق بعد شهرين ، لكن البيانات التي تم جمعها ساعدت في تمييز Bear 64F عن سكان أورسين الذين يبلغ تعدادهم حوالي 500 في منطقة بحيرة تاهو، ويبلغ متوسط ​​وزن الدب الأسود الأنثوي 275 رطلاً ، وفقًا لـ CDFW ، لكن ليس من غير المألوف أن يزن الذكور أكثر من 500 رطل، ويعتمد الكثير من النظام الغذائي للدببة على النباتات، ويتكون من التوت والبذور والحشرات، لكن قدرتها على التكيف وفقًا لبيئتها جزء مما يجعلها من أفضل الحيوانات المفترسة.

2 جالون من الآيس كريم .. تلك قائمة بالمسروقات

وفقًا لأحد سكان المنطقة ، كان واحدًا على الأقل من "هانكس" يتوق إلى الحلوى: أكل الدب وعاءًا سعة 2 جالونًا من الآيس كريم من سلة المهملات الخاصة بجيرانها، ويقول الدكتور ستاتشي بيكر ، وهو طبيب بيطري يعمل مع منظمة BEAR League المحلية غير الربحية ، إنه من الغريزي أن تبحث الدببة في المناظر الطبيعية عن الطعام، وقالت إن ذلك يجعل من مسؤولية السكان - البشر - الحفاظ على مجتمع "آمن للدب".

وكذلك كانت صناديق القمامة هى أحد أهم المستهدفات التي يبحث عنها الدب، وهو ما دفع الكثيرون للقول بأنه إذا لم يترك الجميع القمامة، فإن الدببة ستذهب إلى مكان آخر، لذلك فمنذ انتشار حوادث الاقتحام، قام مجتمع تاهو كيز بمراجعة سياسة كانت تمنع السكان في السابق من استخدام هياكل التخزين المؤقتة، بما في ذلك صناديق الدببة.

هل تحمى شعبية هانك من الموت الرحيم؟

وتقول شرطة الولاية إنها أطلقت "جهد خاص للصيد" لإزالة هانك الدبابة من منطقة تاهو كيز في ساوث ليك تاهو خلال الفترة الماضية من أجل احتجازه، وبعد ذلك سيتعين على المسؤولين أن يقرروا ما إذا كان يمكن وضعه في موطن خاضع للرقابة أو ما إذا كان يجب أن يُقتل الرحيم - وهي نتيجة ، كما قالت الوكالة ، "هي دائمًا خيارنا الأخير"، وتوضح تلك الوكالة وهي منظمة محلية غير ربحية تهدف إلى حماية الدببة، أن وكالة الدولة كانت تستهدف هانك بالموت، وتضيف أنها كانت تعمل بشكل محموم على إنقاذ حياته من خلال الوصول إلى العديد من محميات الحياة البرية على أمل العثور عليه في منزل آمن".

ولكن وبحسب ما جاء بالصحيفة الأمريكية، فقد دافع الجمهور عن "هانك الدبابة"، وألقوا باللوم لسلوك الدببة على علب القمامة غير الآمنة المنتشرة في الشوارع، وتلك الشعبية جعلت Bear 64F يحظى باهتمام واسع النطاق، وطالب العديد بنقلها إلى ملجأ بمجرد حصولها على تصريح بيطري، ورحب حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس بهذه الخطوة في تغريدة ، قائلاً إنه يرحب بـ "Henrietta the Tank".

وسيتم أيضًا نقل وإعادة تأهيل الأشبال الذكور الثلاثة الذين قاموا بعدة عمليات اقتحام ، ويأمل CDFW في إمكانية إعادتهم يومًا ما إلى البرية ، بعد أن استعادوا الخوف من البشر. وقالت الوكالة إن أحد الأشبال أصيب على ما يبدو بجروح خطيرة من هجوم بسيارة في وقت سابق من هذا الشهر.