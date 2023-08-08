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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ناسا تحذر من اقتراب كويكب بشكل خطير من الأرض

ناسا
ناسا

حذرت وكالة “ناسا”، اليوم الثلاثاء، من أن كويكبا يحتمل أن يكون خطيرا على الأرض سيكون على أقرب نطاق منها في 23 أغسطس الجاري.

وأوضحت “ناسا”، أن الجسم سيقترب من كوكب الأرض في أقرب نطاق ممكن في 23 أغسطس، الساعة 08:18 بالتوقيت العالمي، حيث من المتوقع أن تكون المسافة الدنيا بين الجرم السماوي والأرض 0.04 وحدة فلكية أو ما يقرب من 6.1 مليون كيلومتر.

والأجسام الخطرة المحتملة هي الأجسام التي تعبر مدار الأرض على مسافة تصل إلى 0.05 وحدة فلكية أو أقل من 7.5 مليون كيلومتر.

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ويبلغ قطر الكويكب حسب العلماء من 430 الى 960 مترا وسرعته 14.25 كيلومتر في الثانية.

كويكب الأرض ناسا

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