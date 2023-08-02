عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عودة الاتصال.. ناسا تزف بشرى عن مهمتها في الفضاء

ناسا
ناسا

بعد أزمة مرت بها ناسا في الفضاء، حيث قطعت غرفة التحكم الخاصة بها بالخطأ، أفادت الوكالة أنها أصبحت في حال أفضل.

txt

عالم في ناسا يكشف آخر أبحاث الوكالة حول ارتفاع درجات الحرارة

txt

خطوة حاسمة.. تعاون بين ناسا والبنتاجون لنقل البشر لـ المريخ |ما القصة؟

وبحسب وكالة ناسا، أطلقت الوكالة هذا المسبار الذي واجه مشكلة في أيامه الأخيرة، عام ١٩٧٧، وموجود حالياً على بعد أكثر من 19,9 مليار كيلومتر من كوكبنا، ويستكشف الفضاء بين النجوم جنباً إلى جنب مع توأمه المسبار «فوييجر 1».

ناسا

وقال مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لوكالة ناسا في تحديث أصدره أخيراً، إن سلسلة من الأوامر المبرمجة مسبقاً أُرسلت إلى «فوييجر 2» في 21 يوليو «تسببت من غير قصد في توجيه الهوائي بدرجتين بعيداً عن الأرض».

وقد عطّل ذلك قدرة المسبار على إرسال البيانات أو تلقي الأوامر من وإلى مركز التحكم في المهمة، وهو موقف لم يكن من المتوقع حله إلى حين إجراء مناورة آلية لإعادة التوجيه في 15 أكتوبر.

ناسا الوكالة الفضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

الحجز مرفوع من 4 شهور| محامي ممدوح عباس يعلن مفاجأة تخص الزمالك

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

أمطار في عز الصيف.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

محامي كهربا وحسين الشحات يزف خبرا عاجلا لـ جماهير الأهلي

أوسوريو مبسوط منه | صفقة جديدة على أبواب الزمالك

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

كبير| ميدو يوجه رسالة لـ حسين الشحات بعد أزمة صفع الشيبي

موضوعات متعلقة

ربنا ميجبش طلاق.. تعليقات السوشيال على زواج عمرو راضي وهدير النحاس

صدى البلد يكشف تكلفة فرح البلوجر عمرو راضي وسر لحظات التجهيزات الأخيرة | صور

قصر آخر أمراء المماليك بمصر.. مكان فرح عمرو راضي وأسباب اختياره| صور

إيه الهدوء دا؟.. فرح عمرو راضي يثير تساؤلات رواد المواقع

درع الشمس.. عالم فضاء يصدم الجميع باقتراح لحماية كوكب الأرض

درجة حرارة 66.. أزمة تصحر تهدد إيران بفقدان ملايين الأفدنة

جورج كلوني ورافاييل نادال أبرز زبائنه .. بيع لوحة رسمها خنزير بمبلغ مليون دولار

زيادة عمر الفئران 6 سنوات.. طفرة طبية فريدة هل تفيد البشر؟

ترشيحاتنا

لبنان .. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات مخيم عين الحلوة

مشهد رائع لا يفوتك شاهده الليلة من منزلك..لؤلؤة المجموعة الشمسية يظهر بالسماء

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 3 أغسطس

ليلة الخميس .. شرط واحد يسقط جميع ذنوبك

مطلية بالفضة .. كيفية غسل الكعبة المشرفة .. تفاصيل

شاومي تفاجئ الشباب بموبايل جبار وسعر مناسب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشمام؟

مراته اتصدمت | حكاية معجبة ارتمت في أحضان راغب علامة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ شيريهان تؤكد أن العمر مجرد رقم

فيديو

الأجهر .. قصة جواهرجي وسائق جمعا ذهبًا بـ130 مليون جنيه |فيديو جراف

هيشتغلوا من البيت .. الحكومة تعلن عن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ