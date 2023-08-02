عودة الاتصال.. ناسا تزف بشرى عن مهمتها في الفضاء

بعد أزمة مرت بها ناسا في الفضاء، حيث قطعت غرفة التحكم الخاصة بها بالخطأ، أفادت الوكالة أنها أصبحت في حال أفضل.

وبحسب وكالة ناسا، أطلقت الوكالة هذا المسبار الذي واجه مشكلة في أيامه الأخيرة، عام ١٩٧٧، وموجود حالياً على بعد أكثر من 19,9 مليار كيلومتر من كوكبنا، ويستكشف الفضاء بين النجوم جنباً إلى جنب مع توأمه المسبار «فوييجر 1».

ناسا

وقال مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لوكالة ناسا في تحديث أصدره أخيراً، إن سلسلة من الأوامر المبرمجة مسبقاً أُرسلت إلى «فوييجر 2» في 21 يوليو «تسببت من غير قصد في توجيه الهوائي بدرجتين بعيداً عن الأرض».

وقد عطّل ذلك قدرة المسبار على إرسال البيانات أو تلقي الأوامر من وإلى مركز التحكم في المهمة، وهو موقف لم يكن من المتوقع حله إلى حين إجراء مناورة آلية لإعادة التوجيه في 15 أكتوبر.