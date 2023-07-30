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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالم في ناسا يكشف آخر أبحاث الوكالة حول ارتفاع درجات الحرارة

ارشيفية
ارشيفية

أكد الدكتور ماجد الأعسر، عالم الذكاء الاصطناعي بوكالة ناسا، أن وكالة ناسا رصدت ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة خلال هذه الأيام، موضحا أن القمر الصناعي دائما يراقب ذلك لدقة معلوماته.

وأوضح ماجد الأعسر، خلال مداخلته عبر SKYPE ، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي" و الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن من مهام ناسا الرئيسية هي القيام بمراقبة الطقس و الحرارة و الرطوبة و خاصة على كوكب الأرض.

ارتفاع درجة الحرارة بمختلف الأماكن 

وأشار عالم الذكاء الاصطناعي بوكالة ناسا، إلى أنه تم رصد ارتفاع درجة الحرارة بعدة أماكن المختلفة بالعالم، منوها إلى أن درجة حرارة المكسيك تصل إلى 80 درجة مئوية.
 

وكالة ناسا الذكاء الاصطناعي درجات الحرارة الطقس الحرارة

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