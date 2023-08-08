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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل |إعلامي: اللاعب في طريقه للزمالك

الاهلي
الاهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي يدرس وضع الكونغولي والتر بواليا على قائمة الانتظار، في ظل رغبة اللاعب بفسخ عقده والرحيل مجانا، مع إمكانية انتقاله لنادي الزمالك.

وقال شبانة: "الأهلي أغلق الباب أمام الصفقات الجديدة باستثناء صفقة المهاجم الجديد الذي سيحسم قريبا، بعد رحيل الجزائري أحمد قندوسي على سبيل الاعارة".

 

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وأوضح: "الأهلي تلقى عروضا عربية من الجزائر والمغرب والكويت، ولكن هناك رغبة لإعارته محليا سواء لنادي زد أو فاركو، حتى يكون تحت أنظار كولر، تحسبا لعودته مستقبلا، في حال رحيل أليو ديانج أو بيرسي تاو في المستقبل".

وأضاف: "الأهلي سيكتفي بالصفقات التلاث إمام عاشور ورضا سليم والمهاجم الأجنبي".

وواصل: "هناك رغبة لدى كولر في تمديد عقد علي معلول لموسم آخر بخلاف الموسم القادم، وبيرسي تاو لايزال في عقده موسمان وليس موسما واحدا".

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