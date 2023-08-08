إعلامي يعلن تعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي وشرط وحيد لإعلان الصفقة

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تطورات ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد شبانة في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” أن الأهلي بالفعل أتم التعاقد مع مهاجم أجنبي ويتبقي فقط الإعلان عن الصفقة.

وأضاف شبانة أن الأهلي ينوي حاليا تسويق القندوسي نجم الأهلي خاصة وأن هناك 5 لاعبين أجانب بالفعل في الفريق لذلك يجب رحيل القندوسي علي سبيل الإعارة لقيد المهاجم الجديد.

وأضاف أن الأهلي متمسك ب القندوسي ويرغب في بقائه، لذلك سيتم رحيله علي سبيل الإعارة فقط وليس للبيع النهائي، خاصة وأن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية مميزة وصغير السن.