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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يعلن تعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي وشرط وحيد لإعلان الصفقة

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تطورات ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد شبانة في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” أن الأهلي بالفعل أتم التعاقد مع مهاجم أجنبي ويتبقي فقط الإعلان عن الصفقة. 

وأضاف شبانة أن الأهلي ينوي حاليا تسويق القندوسي نجم الأهلي خاصة وأن هناك 5 لاعبين أجانب بالفعل في الفريق لذلك يجب رحيل القندوسي علي سبيل الإعارة لقيد المهاجم الجديد.

 

وأضاف أن الأهلي متمسك ب القندوسي ويرغب في بقائه، لذلك سيتم رحيله علي سبيل الإعارة فقط وليس للبيع النهائي، خاصة وأن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية مميزة وصغير السن.

 

الأهلى الإعلان الإعلامي محمد شبانة الانتقالات الصيفية التواصل الاجتماع قندوسي

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