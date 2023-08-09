جاكلين سمير: الرئيس لديه حرص شديد لإحياء التراث الديني والتاريخي

علقت جاكلين سمير المشرف العام على تطوير مساجد آل البيت، على افتتاح الرئيس السيسي لمسجد السيدة نفيسة بعد انتهاء اعمال التطوير والتجديد.

وقالت جاكلين سمير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" أنا مهندسة مصرية والعمل عقيدة وأؤمن أن مساجد آل البيت هي بيوت الله".

وأضافت جاكلين سمير :" الرئيس السيسي لديه حرص شديد لإحياء التراث الديني والتاريخي في مصر ويتم العمل على تطوير كل مساجد آل البيت ".

وتابعت جاكلين سمير :" تم البدء بتطوير مسجد الحسين وتم تنفيذه بشكل احترافي وتخصصي والآن تم افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد الانتهاء من أعمال التطوير ".

واكملت جاكلين سمير :" مساجد آل البيت هي معمار له نسق وتاريخ ونسعى إلى الحفاظ على جمال مساجد آل البيت"، مضيفة :" السيدة نفيسة لها قدسية دينية وتطويرها شرف لينا، وجاري العمل الآن على تطوير مسجد السيدة زينب وتطوير مساجد آل البيت يتم بشكل مدروس ".