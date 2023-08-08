الشيخ يسري عزام: لهذا السبب أُطلق على السيدة نفسية لقب "نفيسة العلوم"

‏قال الشيخ يسرى عزام إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، ‏إن السيدة نفيسة جاءت إلى مصر مع زوجها إسحاق المؤتمن عندما عُين واليا على مصر ومنذ ذلك الحين وأهل مصر تعلقوا بالسيدة نفيسة.

‏وتابع عزام خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "بسمة وهبة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، انه اطلق عليها اسم "نفيسة العلوم" بسبب نفاسة علمها لأن العلم نوعان علم موهوب وعلم مكتسب والسيدة نفيسة كان علمها موهوبا من الله بالإضافة إلى العلم المكتسب التي تعلمته في المدينة.

‏ووجه الشيخ يسري عزام الشكر إلى الرئيس السيسي والدولة المصرية على الاهتمام والتطوير بمساجد أهل البيت، مسجد سيدنا الحسين، وعمرو بن العاص، والسيدة نفيسة.