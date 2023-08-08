أبرز 50 صورة من افتتاح مسجد السيدة نفيسة.. تحفة معمارية بروحانيات إيمانية

افتتح الرئيس السيسي صباح اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير وترميم مسجد السيدة نفيسة.
وننشر في هذا التقرير أبرز صور افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد تجديده وترميمه.
ويشمل تطوير مساجد آل البيت في مصر، بترميم وتجديد الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.
وجاءت أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بتطوير أضرحة البيت في مصر، وتم عمل خطة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بترميم 9 مساجد آل البيت في مصر.
ومن المقرر أن يتم فتح مسجد السيدة نفيسة أمام المواطنين للزيارة، يوم 10 أغسطس المقبل.
مسجد السيدة نفيسة
ويقع مسجد السيدة نفيسة بالقرب من منطقة مصر القديمة وهو من أعرق المساجد بمحافظة القاهرة لاحتوائه على مقام السيدة «نفيسة بنت الحسن» وهى من أهل بيت رسول الله.