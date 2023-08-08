قبل افتتاحه بساعات.. الصور الأولى من مسجد السيدة نفيسة بعد تجديده

تستعد وزارة الأوقاف المصرية، لافتتاح مسجد السيدة نفيسة -رضى الله عنها- بعد انتهاء أعمال الترميم والتجديدات في المسجد، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ويشمل تطوير مساجد آل البيت في مصر، بترميم وتجديد الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.
ومن المقرر أن يتم فتح مسجد السيدة نفيسة أمام المواطنين للزيارة، يوم 10 أغسطس المقبل.
وأعلنت وزارة الأوقاف، مسبقا، عن خطة لتطوير مساحد آل البيت، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدأت هذه الأعمال تجديد مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، بتكلفة قدرت قيمتها بـ 150 مليون جنيه.
وتواصلت أعمال ترميم وتجديد مساجد آل البيت، حتى تم تجديد مسجد السيدة فاطمة النبوية، والسيدة رقية، والسيدة سكينة، والسيدة حورية، والسيدة زينب، وأخيرا السيدة نفيسة.