خبير: طائفة البهرة مصرية الأصل وتقدر كل ما يتعلق بالأثار الفاطمية

قال الخبير الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامية، إن السيدة نفيسة هي حفيدة الإمام على بن ابي طالب وحفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولها أهمية دينية كبيرة في المجتمع المصري فمكان مسجدها هو في الأصل مكان مسكنها.



وأضاف الكسباني خلال مداخله هاتفية لبرنامج “مصر جديدة ”المذاع على فضائية “etc” تقديم الإعلامية “أنجي أنور”، ولها صومعة أخري في أسفل جبل المقطم وهي صومعة السيدة نفسية، فكانت تتعبد بها، ووجود مسجد السيدة نفسية بهذا المكان شرفا كبيرله.

تطوير اضرحة آل البيت

وأعرب أستاذ الآثار الإسلامية، عن فرحته بتطوير اضرحة آل البيت التي اهتمت بها الدولة المصرية اهتماما كبيرا، وتحقق بمنظومة متميزة، مؤكدا أنه تم ضبط كل الاضرحة الإسلامية من أول الفسطاط إلى شمال القاهرة وتم تطويرها بطريقا واحدا.

طائفة البهرة هي طائفة مصرية الأصل

ونوه مختار الكسباني إلى أن طائفة البهرة هي طائفة مصرية الأصل، وكانوا يعملون بتجارة البهار في ميناء السويس،فهم يهتمون بأعتناق مذهبهم للذين خرجوا به من مصر وأحترام وتقدير كل مايتعلق بالآثار الفاطمية الموجودة بمصر، ولا يهتمون بالسياسة.