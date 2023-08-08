عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: طائفة البهرة مصرية الأصل وتقدر كل ما يتعلق بالأثار الفاطمية

الرئيس السيسي يفتتح
الرئيس السيسي يفتتح تطوير مسجد السيدة نفسية

قال الخبير الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامية، إن السيدة نفيسة هي حفيدة الإمام على بن ابي طالب وحفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولها أهمية دينية  كبيرة في المجتمع المصري فمكان مسجدها هو في الأصل مكان مسكنها.


وأضاف الكسباني خلال مداخله هاتفية لبرنامج “مصر جديدة ”المذاع على فضائية “etc” تقديم الإعلامية “أنجي أنور”،  ولها صومعة أخري في أسفل جبل المقطم وهي صومعة السيدة نفسية، فكانت تتعبد بها، ووجود مسجد السيدة نفسية بهذا المكان شرفا كبيرله.

تطوير اضرحة آل البيت 

وأعرب أستاذ الآثار الإسلامية، عن فرحته بتطوير اضرحة آل البيت التي اهتمت بها الدولة المصرية اهتماما كبيرا، وتحقق بمنظومة متميزة، مؤكدا أنه تم ضبط كل الاضرحة الإسلامية من أول الفسطاط إلى شمال القاهرة  وتم تطويرها بطريقا واحدا.

طائفة البهرة هي طائفة مصرية الأصل

ونوه مختار الكسباني إلى أن طائفة البهرة هي طائفة مصرية الأصل، وكانوا يعملون بتجارة البهار في ميناء السويس،فهم يهتمون بأعتناق مذهبهم للذين خرجوا به من مصر وأحترام وتقدير كل مايتعلق بالآثار الفاطمية الموجودة بمصر، ولا يهتمون بالسياسة.

 

أستاذ الأثار الإسلامية السيدة نفيسة علي بن أبي طالب حفيدة الرسول المجتمع المصري أسفل جبل المقطم صومعة السيدة نفسية تطوير اضرحة آل البيت الفسطاط طائفة البهرة الآثار الفاطمية طائفة مصرية الأصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

ترشيحاتنا

حائط صد ولعب بدون مقابل.. بيان ناري من شيكابالا ضد مرتضى منصور

حكم عمل الوليمة عند بناء البيت الجديد.. دار الإفتاء تجيب

لا بد من عقابه| إنبي يفتح النار على نجم الزمالك

الأمم المتحدة تستأنف توزيع المساعدات الغذائية في إثيوبيا

محمد شبانة: استبعاد نجمي الأهلي من استفتاءات رابطة الأندية تهريج

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تروي لحظات رعب أثناء تنظيف فناء منزلها.. لن تتوقع ماذا وجدت

طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالفارميسال

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

شبه التين الشوكي وبـ800 جنيه.. فاكهة تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ