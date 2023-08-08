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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعد الملايين.. نقيب الأشراف عن افتتاح السيدة نفسية: شكرا للرئيس السيسي

مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة

علق محمود الشريف نقيب الأشراف، على افتتاح الرئيس السيسي لمسجد السيدة نفسية والمقام بعد انتهاء أعمال التجديد والتطوير.

 

بعد افتتاحه بحضور الرئيس.. معلومات لا تعرفها عن مسجد السيدة نفيسة.. صور

الأوقاف: افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد التطوير على مدار اليوم

 

وقال محمود الشريف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار ".

 

 وأضاف محمود الشريف:" آل بيت النبي أتوا إلى أرض مصر ورحب بهم أهل مصر  وأبدوا عن سعادتهم بقدومهم ".

 

 وتابع محمود الشريف:" آل البيت أتوا إلى مصر حبا في مصر والنبي محمد أكد أن أهل مصر في رباط على يوم القيامة ".

 

 وأكمل محمود الشريف:" أقدم الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي على تطوير مسجد السيدة نفيسة ونشكر الدولة على الجهد الكبير الذي أسعد الملايين داخل وخارج مصر ".

السيدة نفيسة مسجد السيدة نفيسة الأشراف الرئيس السيسي اخبار التوك شو

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