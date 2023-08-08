أسعد الملايين.. نقيب الأشراف عن افتتاح السيدة نفسية: شكرا للرئيس السيسي

علق محمود الشريف نقيب الأشراف، على افتتاح الرئيس السيسي لمسجد السيدة نفسية والمقام بعد انتهاء أعمال التجديد والتطوير.

وقال محمود الشريف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار ".

وأضاف محمود الشريف:" آل بيت النبي أتوا إلى أرض مصر ورحب بهم أهل مصر وأبدوا عن سعادتهم بقدومهم ".

وتابع محمود الشريف:" آل البيت أتوا إلى مصر حبا في مصر والنبي محمد أكد أن أهل مصر في رباط على يوم القيامة ".

وأكمل محمود الشريف:" أقدم الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي على تطوير مسجد السيدة نفيسة ونشكر الدولة على الجهد الكبير الذي أسعد الملايين داخل وخارج مصر ".